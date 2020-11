Mike Tyson’ın müsabakasından önce efsane boks filmlerini izlemeye ne dersiniz?

WHEN WE WERE KINGS (1996) IMDb: 8,0

Belgesel yapım When We Were Kings, Leon Gast’ın yönetmenliğini üstlendiği boks dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Muhammed Ali’nin yükselişini konu alıyor. Boks hayranlarının kaçırmaması gereken bir belgesel olan When We Were Kings’in Oscar ödülüne layık görüldü.

CINDERELLA MAN (2005) IMDb: 8,0

Ron Howard yönetmenliğindeki unutulmaz filmin başrolünü Russell Crowe üstlenirken ona Renée Zellweger ve Paul Giamatti eşlik ediyor. 1930’ların Amerikası’nda Büyük Buhran döneminde kariyeri sona ermiş bir boksörün ekonomik imkansızlıklar nedeniyle eski sporuna geri dönüşünü konu alan film, dramatik öyküsüyle izleyenleri ekrana bağlamayı başarmıştı.

WARRIOR (2011) IMDb: 8,2

Joel Edgerton, Tom Hardy ve Nick Nolte’un başrollerini paylaştığı Warrior; bir turnuvada birbirlerine rakip olan iki kardeşin birbirleriyle ve babalarıyla olan ilişkilerine odaklanıyor.