Mike Tyson’ın müsabakasından önce efsane boks filmlerini izlemeye ne dersiniz?

Boks tartışmalı bir spor dalı olsa da dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sayıda hayranı bulunmakta. Boks severler boks efsaneleri 54 yaşındaki Mike Tyson ve 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında gerçekleşecek olan müsabakaya kilitlenmiş durumda. Sayılı günün kaldığı boks müsabakası öncesi en az müsabakalar kadar heyecan yaratan efsane boks filmlerini sizler için derledik.

EFSANE BOKS FİLMLERİ

ROCKY (1976) IMDb: 8,1

Efsane boks filmleri deyince aklı gelen ilk yapımlardan biri olan Rocky’yi izlemeyen kalmamıştır. Tüm zamanların en iyi spor filmi olarak da gösterilen Rocky, filmin başrol oyuncusu Sylvester Stallone’ye dünya çapında ün getirdi. Kasabasını ziyaret eden ağır siklet şampiyonu ile karşılaşma fırsatı yakalayan bu tanınmamış boksörün zafere ve üne giden yoldaki mücadelesini konu alan filmin ardından Rocky 1979, 1982, 1985 ve 1990’da çekilen dört devam filmi ile beyazperdeye kısa aralıklarla sık sık geri dönmüştü.

RAGING BULL (1980) IMDb: 8,2

Efsane boks filmlerinden bahsedip efsane ikili Martin Scorsese yönetmenliğindeki, Robert De Niro’nun başrolünü üstlendiği Raging Bull’dan bahsetmemek olmaz. Robert De Niro’nun unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan film çevresine zarar veren duygu durumu da dengesi olan bir boksörün hayatını ele alıyor.