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    4. Mıknatısla oyun makinesini kandırdı! Yurt dışında çekilen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu... "Sıra Türkiye'de"

    Mıknatısla oyun makinesini kandırdı! Yurt dışında çekilen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu... "Sıra Türkiye'de"

    16.08.2024 11:18
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.08.2024 11:18
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    Yurt dışında kaydedilen bir oyun makinesi hilesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde mıknatısla oyun makinasındaki hediyeleri almayı başaran adam Türk kullanıcıları adeta harekete geçirdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü "Sıra Türkiye'de" yorumunu yaptı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir adamın oyuncak yakalama makinesine uyguladığı hile kullanıcıları şaşkına çevirdi.

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    Elindeki mıknatısla makineye yaklaşan adam oyuncakların metal halkalarından mıknatısı sürükleyerek oyuncakları topladı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sıra Türkiye'de" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu resmen hırsızlık" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunları almak için mi bu kadar uğraştın" yorumunda bulundu.

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