Mıknatısla oyun makinesini kandırdı! Yurt dışında çekilen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu... "Sıra Türkiye'de"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir adamın oyuncak yakalama makinesine uyguladığı hile kullanıcıları şaşkına çevirdi.

Elindeki mıknatısla makineye yaklaşan adam oyuncakların metal halkalarından mıknatısı sürükleyerek oyuncakları topladı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sıra Türkiye'de" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu resmen hırsızlık" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunları almak için mi bu kadar uğraştın" yorumunda bulundu.