Miley Cyrus'tan dans şov!

26 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, sosyal medya hesabından evdeki dans rutinlerini paylaştı.

Kısa bir süre önce internet üzerinden yayın yapan bir platformun dizisinde rol alan şarkıcı Miley Cyrus aynı zamanda yoğun konser maratonu ile de sevenleriyle buluşuyor.

26 yaşındaki şarkıcı geride bıraktığımız çarşamba günü sosyal medya hesabından evinde birbirinden efor gerektiren dans modellerini sergilerken çekilmiş videolarını paylaştı.

Cyrus, hesabından paylaştığı kimi videolarda twerk yaparken görülüyor! Güzel şarkıcı yaptığı paylaşımla hayranlarından tam not aldı.

