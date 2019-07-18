MAGAZİN

Miley Cyrus'tan dans şov!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde "Hala kadınlara ilgi duyuyorum" açıklamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Miley Cyrus sosyal medyada yaptığı paylaşımla beğeni topaldı.

26 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, sosyal medya hesabından evdeki dans rutinlerini paylaştı.

Kısa bir süre önce internet üzerinden yayın yapan bir platformun dizisinde rol alan şarkıcı Miley Cyrus aynı zamanda yoğun konser maratonu ile de sevenleriyle buluşuyor.

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26 yaşındaki şarkıcı geride bıraktığımız çarşamba günü sosyal medya hesabından evinde birbirinden efor gerektiren dans modellerini sergilerken çekilmiş videolarını paylaştı.

Cyrus, hesabından paylaştığı kimi videolarda twerk yaparken görülüyor! Güzel şarkıcı yaptığı paylaşımla hayranlarından tam not aldı.

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