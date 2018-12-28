MAGAZİN

Miley Cyrus’un gelinliğinin fiyatı gündem oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.12.2018 15:05 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz pazar günü sessiz sedasız aile arasında evlenen Miley Cyrus ve Liam Hemsworth sade bir düğünle dünya evine girdi. Cyrus, düğünde 46 bin TL'lik bir elbise tercih etti.

Miley Cyrus’un gelinliğinin fiyatı gündem oldu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Liam Hemsworth ile bir küs bir barışık sürdürdüğü ilişkisini 10 yıl sonra evlilikle noktaladı. İlişkilerine 2 yıl ara verdikten sonra yeniden denemeye karar veren ve kısa süre sonra da evlenme kararı alan çift, geçtiğimiz pazar günü aile arasında sade bir düğünle dünya evine girdi.

Üç gün öncesine kadar evlenip evlenmedikleri konusunda iddialar varken, dün çiftin Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar sonucu, ikilinin kesin olarak evlendikleri ortaya çıktı.

miley1

Miley Cyrus’un 10 yıl sonunda bir düğün yapmayıp aile arasında evlenmesi her ne kadar insanlara garip gelse de, aslında bunu yapmalarındaki amaç meğer çok farklı bir anlam içeriyormuş.

miley

Malibu’daki yangında evlerini kaybedenlerden biri de Miley Cyrus ve Liam’dı. Yangından etkilenen ve sonrasında Malibu’daki yangın mağdurlarına 500 bin dolar bağış yapan çift, bu nedenden dolayı düğün yapmak istememiş.

Her ne kadar müsriflik yapmamak için düğün yapmasalar da, Miley Cyrus’un Vivienne Westwood imzalı ipek saten elbisesi gündeme oturdu. Ünlü oyuncu, omuzları açıkta bırakan fildişi elbise için 8 bin 600 dolar yani yaklaşık olarak 46 bin TL ödemiş. (Sözcü)

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Serdar Ortaç'ın zor günleri... Serdar Ortaç'ın zor günleri...
Sahnede aniden yere yığıldı, o şarkısını sürdürdüSahnede aniden yere yığıldı, o şarkısını sürdürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Miley Cyrus Liam Hemsworth

En Çok Okunan Haberler

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç yoğun bakıma kaldırıldı

Serdar Ortaç'ın zor günleri...

Iggy Azalea konserinde yaşananlar olay oldu

Sahnede aniden yere yığıldı, o şarkısını sürdürdü

Gelin adayı Hanife izdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Hadise konserini neden iptal etti?

Hadise konserini neden iptal etti?

Aslı Enver ile Murat Boz nişanlanıyor mu?

Aslı Enver ile Murat Boz nişanlanıyor mu?

Birce Akalay saçlarını niye kestirdiğini açıkladı

Aylar sonra açıkladı! 'Saçlarımı kestirdim çünkü...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.