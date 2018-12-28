Miley Cyrus’un gelinliğinin fiyatı gündem oldu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Liam Hemsworth ile bir küs bir barışık sürdürdüğü ilişkisini 10 yıl sonra evlilikle noktaladı. İlişkilerine 2 yıl ara verdikten sonra yeniden denemeye karar veren ve kısa süre sonra da evlenme kararı alan çift, geçtiğimiz pazar günü aile arasında sade bir düğünle dünya evine girdi.

Üç gün öncesine kadar evlenip evlenmedikleri konusunda iddialar varken, dün çiftin Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar sonucu, ikilinin kesin olarak evlendikleri ortaya çıktı.

Miley Cyrus’un 10 yıl sonunda bir düğün yapmayıp aile arasında evlenmesi her ne kadar insanlara garip gelse de, aslında bunu yapmalarındaki amaç meğer çok farklı bir anlam içeriyormuş.

Malibu’daki yangında evlerini kaybedenlerden biri de Miley Cyrus ve Liam’dı. Yangından etkilenen ve sonrasında Malibu’daki yangın mağdurlarına 500 bin dolar bağış yapan çift, bu nedenden dolayı düğün yapmak istememiş.

Her ne kadar müsriflik yapmamak için düğün yapmasalar da, Miley Cyrus’un Vivienne Westwood imzalı ipek saten elbisesi gündeme oturdu. Ünlü oyuncu, omuzları açıkta bırakan fildişi elbise için 8 bin 600 dolar yani yaklaşık olarak 46 bin TL ödemiş. (Sözcü)

