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Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu oy oranını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 20:31 | Son Güncelleme

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, an itibariyle oy oranının yüzde 53,2 olduğunu açıkladı. İmamoğlu bir açıklama daha yaparak, 'İstanbul'da manipülasyon söz konusu. Devletin kurumu olan Anadolu Ajansını da süreci manipüle etmemeye davet ediyorum' dedi.

Seçim sonuçlarını partisinin İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi'nde takip eden Ekrem İmamoğlu, saat 20.30 sıralarında basın mensuplarının karşısına geçerek açıklama yaptı. İmamoğlu, "Şu anda sandıklara kapanalı yaklaşık 3,5 saate yaklaşıyor. Saat 17.00 itibarıyla İstanbul'un da dahil olduğu bölgede sandıklar kapandı. Elbette sayım işlemleri devam ediyor. Bizde sıkı bir şekilde sistemimizde hem de birbirini denetleyen sitemlerde süreci takip ediyorum. Ancak ne yazık ki daha önceki seçimlerde de yaşadığı gibi özellikle tek kaynaklı girişten dolayı seçim yasakları başlamadan önce çok enteresan verilerle girişler başlatıldı. Bunun bizi çok üzdüğünü ifade etmek isterim. 1 buçuk saat sonra yüksek seçim kurulu tarafından uyarı yapılması da şaşırtıcı. Keşke anında uyarı yapılsaydı. Şu anda biz kendi sistemimizdeki her dakika bu sayı yükseliyor" dedi.

"OY ORANIM YÜZDE 53,2"

Ekrem İmamoğlu 3 dakika önce kendi sitemlerinden girdikleri verilerin yüzde 27,6 olduğunu vurgulayarak, "Yani 8 bin 635 sandık girişi yapılmış durumda. 31 bin 185. Biz İstanbul'la ilgili saat 22.00'ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabileceğimizi tahmin ettiğimizi birçok yerde kamuoyuna açık ortamlarda daha önce ifade etmiştim. Şu anda yüzde 27,6 net sonuçların girildiği, bütün 39 ilçede karma veriler var bu sürecin içinde. Gerçekçi olması için şunu söylemek istiyorum elbette bazı ilçelerde bu biraz yüksek bazı ilçelerde düşük elbette bu değişkenlik arz eder. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak benim oyum yüzde 53,2. Bu girişi yapılan yüzde 27, 6 üzerinden diğer rakibimizin de oranı yüzde 44,1. Şimdi burada şaşırtıcı bir yere temas etmek istiyorum. Karşı tarafta son yarım saat içinde öyle bir veri, yükselişi var ki, bir anda yüzde 60'tan yüzde 75,5 varan bir veri artışı var İstanbul'da. Aynı zaman diliminde İstanbul'un dışındaki birçok şehirde de çok enteresandır aynı noktalarda çakılı kalmış. Yüzde 40,45 oranlarında çakılı kalmış. Son veri bunu televizyonlardaki naklen yayınlardan aldığımızı belirteyim, bu oran şuanda yüzde 50,32'ye yüzde 47,13." diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Yüzde 36,5 açılan sandık oranı, yüzde 52,42 Ekrem İmamoğlu oyu, 44,80 de rakibimizin oyu. Dengeli bir şekilde devam ediyor, şu an saat daha 21:00. Benim açıklamamdan sonra veri hızı yavaşlamış. Burada bir ne yazık ki manipülasyon süreci söz konusu. YSK'daki yetkilileri göreve çağırıyorum. Devletin kurumu olan Anadolu Ajansını da süreci manipüle etmemeye davet ediyorum. Hak yemedim, yemem ama hakkımı da yedirtmem.


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Ekrem İmamoğlu yerel seçim 2019

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