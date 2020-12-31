Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi bileti satışı ne zaman, saat kaçta bitiyor? MPİ yılbaşı bileti saat kaça kadar satılacak?

2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet almak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitecek, MP bilet satışı saat kaçta sona erecek araştırması yapıyor. Milyonlarca bilet alan vatandaşın nefeslerini tuttuğu bu gece 100 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Yıllardır devam eden ve bir gelenek haline gelen Yılbaşı Özel Çekilişi bugün saat 14:30'da başladı. Çekiliş devam ederken, Milli Piyango bileti şu an alınıyor mu araştıran vatandaşlar, Milli Piyango bilet satışı saat kaçta, ne zaman bitecek merak ediyor. İşte Milli Piyango bilet satışının bitiş saatleri...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Gelenek haline gelen ve her yıl alınan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi bu yıl Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek. Şu an çekiliş hızla devam ederken henüz büyük ikramiye çekiliş saati başlamadı. Çekiliş devam ederken vatandaşlar Milli Piyango İdaresi üzerinden online olarak bilet alınıyor mu araştırması yapıyor. Milli Piyango bilet satışları saat kaçta bitiyor araştıran vatandaşlara, bilet satışlarının çekiliş saatinden yarım saat önce sona erdiğini belirtelim. Yani Milli Piyango bilet satışları hem online hem de bayilerden 14:00'a kadar satışı yapıldı. 14:30 itibari ile çekiliş başlayacağı için, bilet satışları yarım saat önce sona erdi.