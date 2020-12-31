Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi bileti satışı ne zaman, saat kaçta bitiyor? MPİ yılbaşı bileti saat kaça kadar satılacak?

2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet almak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitecek, MP bilet satışı saat kaçta sona erecek araştırması yapıyor. Milyonlarca bilet alan vatandaşın nefeslerini tuttuğu bu gece 100 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Yıllardır devam eden ve bir gelenek haline gelen Yılbaşı Özel Çekilişi bugün saat 14:30'da başladı. Çekiliş devam ederken, Milli Piyango bileti şu an alınıyor mu araştıran vatandaşlar, Milli Piyango bilet satışı saat kaçta, ne zaman bitecek merak ediyor. İşte Milli Piyango bilet satışının bitiş saatleri...
Gelenek haline gelen ve her yıl alınan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi bu yıl Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek. Şu an çekiliş hızla devam ederken henüz büyük ikramiye çekiliş saati başlamadı. Çekiliş devam ederken vatandaşlar Milli Piyango İdaresi üzerinden online olarak bilet alınıyor mu araştırması yapıyor. Milli Piyango bilet satışları saat kaçta bitiyor araştıran vatandaşlara, bilet satışlarının çekiliş saatinden yarım saat önce sona erdiğini belirtelim. Yani Milli Piyango bilet satışları hem online hem de bayilerden 14:00'a kadar satışı yapıldı. 14:30 itibari ile çekiliş başlayacağı için, bilet satışları yarım saat önce sona erdi.
Yeni yıla milyoner olarak girmek isteyen binlerce vatandaş, sabırsızlıkla Milli Piyango çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Yılbaşı çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV resmi Youtube kanalı üzerinden saat 14:30 itibari ile canlı olarak yayınlanan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi şu an devam ediyor. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da başlayacak. 2021 Milli Piyango bilet satışları ise saat 14:00'e kadar devam edecek.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ilişkin tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet fiyatı şu şekilde;
Tam bilet: 100 TL
Yarım bilet: 50 TL
Çeyrek bilet: 25 TL
Bu yıl Millipiyangoonline.com sitesi üzerinden satışa sunulan 2021 yılbaşı özel çekiliş biletleri nasıl alınır araştırılmaya başlandı. Binlerce vatandaş sokağa çıkıp bilet satış bayilerinde kuyrukta beklemek yerine internet üzerinden yılbaşı özel çekiliş bileti almayı tercih etti.
İnternetten yılbaşı özel çekiliş bileti almak için öncelikle Millipiyangoonline.com sitesinde üyelik kaydınız yoksa kaydınızı tamamlamanız gerekiyor.
Ardından bankanızdan bu hesabınıza para yatırmanız gerekiyor.
Ekranda bulunan "Para Yatır" butonuna tıkladığınızda hangi bankadan hesabınıza para yatıracağınıza dair site sizi yönlendiriyor.
İşlemleri tamamladıktan sonra, para hesabınıza geçtiği takdirde https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango sitesi üzerinden; tam, yarım ya da çeyrek hangi bileti almak isterseniz seçerek "Satın al" dediğinizde işlem tamamlanmış oluyor.
Ekranda karşınıza çıkan numaraları almak istemiyorsanız, numaraların hemen sağ üst köşesinde bulunan "Yenile " ekranına tıkladığınızda farklı numaralar karşınıza çıkacaktır.
Birden fazla numara seçerek satın alma işlemi yapabilirsiniz.