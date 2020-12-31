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2021 Milli Piyango Amorti Sorgulama: Yılbaşı Özel Çekilişi amorti rakamları belli oldu mu? 2021 Amorti sayıları kaç çıktı?

31.12.2020 21:46 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla zengin olma hayali ile giren milyonlarca vatandaş 2021 Milli Piyango amorti rakamları belli oldu mu sorusunun cevabını arıyor. Bu gece saat 23:00'dan sonra belli olacak amorti sayıları belli olacak. 2021 amorti kaç lira merak eden vatandaşlara, amortinin bilet bedeli ile aynı fiyat olduğunu belirtelim. Peki Milli Piyango yılbaşı bileti amorti sayıları ne zaman belli olacak? Amorti nasıl hesaplanır? İşte 2021'in Yılbaşı Özel Çekilişi amorti rakamları..

"2021 Milli Piyango amorti sorgulama nasıl yapılır" sorusuna cevap arayan vatandaşlar, büyük ikramiye için nefeslerini tuttu. Bu yıl yine her yıl olduğu gibi tam, çeyrek ve yarım bilet şeklinde Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş bileti satışını yaptı. 2021 yılına milyonluk olarak girmek isteyen vatandaşlar aynı zamanda 2021 amorti rakamlarını da merak ediyor.Bugün öğleden sonra saat 14:30'da başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişi gece geç saatlere kadar sürecek. 23:00 itibari ile 100 Milyon TL'nin çekilişi ve 2021 amorti rakamlarının çekilişi yapılacak. B ilet alan vatandaşlar, biletlerine amorti isabet edip etmediğini nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki 2021 amorti kaç para? Bilete amorti çıkınca kaç lira kazanılmış olur? İşte 2021 amorti hesaplama...

2021 AMORTİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bugün saat 23:00'dan sonra yapılacak olan büyük ikramiye çekilişi ile amorti çekilişi de yapılacak. Biletinizin son rakamlarından birisine amorti çıkmışsa bunu bir de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alan "bilet sorgulama " ekranından öğrenmeniz mümkün. Ayrıca Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alan sıralı tam listeden de amorti rakamlarını sorgulayabilirsiniz.

AMORTİ RAKAMLARI 2021 NEDİR?

2021 Milli Piyango çekilişinde en çok merak edilen konulardan birisi de amorti rakamlarının kaç olduğu sorusunun cevabı oldu. Milyonlarca kişi aldıkları biletin parasını amortiyle geri alabilme şansı yakalıyor. Amorti rakamları Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne katılmak için alınan biletin son rakamına deniyor. Yılbaşı çekilişinde 2 adet amorti rakamı çekiliyor. Bu rakamlardan birisi biletinize çıktıysa amorti kazanmış oluyorsunuz.

AMORTİ BİLET NE KADAR KAZANDIRIR 2021?

2021 yılına girerken en çok merak edilen konulardan birisi de amortinin ne kadar kazandırdığı oldu. Yılbaşı Özel Çekilişi için aldığınız biletin ücreti ne ise biletinize amorti çıktığında o parayı geri almış olursunuz.

2021 AMORT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Amorti nasıl hesaplanır araştırılırken, Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği amorti rakamlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

2021 TAM BİLET AMORTİ KAZANINCA : 100 TL

2021 YARIM BİLET AMORTİ KAZANINCA : 50 TL

2021 ÇEYREK BİLET AMORTİ KAZANINCA: 25 TL

AMORTİ BİLETİN PARASI NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı MP biletine amorti çıkan vatandaşlar, amorti paralarını biletlerini geri vermek karşılığında sokakta Milli Piyango satışı yapan kişilerden ya da Milli Piyango bayilerinden alabilir. Amorti parasını alabilmek için, 2021 yılı yılbaşı Milli Piyango biletinin, kurumun bilet geri alma kurallarına uygun olması gerekir.

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