Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu: İki gece aynı yerde yatamıyor

Milli Savunma Bakanı Akar yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen 200’den fazla operasyonda 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Akar, yaptığı açıklamada "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu." ifadelerini kullandı.

'İKİ GECE AYNI YERDE YATAMIYOR'

Terör örgütünün de büyük panik halinde olduğunu belirten Akar "Korku dağları sardı. İstihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde, iki gece aynı yerde yatamıyor." dedi.



