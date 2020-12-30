HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu: İki gece aynı yerde yatamıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu: İki gece aynı yerde yatamıyor

30.12.2020 09:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu: İki gece aynı yerde yatamıyor

Milli Savunma Bakanı Akar terör örgütünün büyük panik halinde olduğunu belirterek "Korku dağları sardı. İstihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde, iki gece aynı yerde yatamıyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen 200’den fazla operasyonda 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Akar, yaptığı açıklamada "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu." ifadelerini kullandı.

'İKİ GECE AYNI YERDE YATAMIYOR'

Terör örgütünün de büyük panik halinde olduğunu belirten Akar "Korku dağları sardı. İstihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde, iki gece aynı yerde yatamıyor." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Boğaz'dan böyle geçti! Dikkat çeken detayBoğaz'dan böyle geçti! Dikkat çeken detay
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Antalya'da ortalığı karıştıran iddia: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntü

Boğaz'dan böyle geçti! Dikkat çeken detay

Kocaeli'de arızalanan kamyonetini tamir etmek isterken feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden Burak, pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.