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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a göçmen tepkisi

04.02.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a göçmenlere uygulanan politikalardan dolayı sert tepki gösterdi. Çarşamba günü Edirne'de sınır bölgesinde, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhâl son vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a göçmen tepkisi

Son dakika haberi... 2 Şubat Salı günü Yunanistan tarafından itilen göçmenler donarak hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile, 22 göçmenden 12'sinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu ve kan donduran fotoğrafları paylaşmıştı. Mİlli Savunma Bakanlığı da Yunanistan'a tepki göstererek göçmenlerin hayatını tehlikeye atacak uygulamalardan vazgeçilmesini istedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntüleri 7'den 70'e herkesi derinden üzmüştür.

Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhâl son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir.

İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık AB'nin de dikkatini çekmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan
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