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Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü

23.10.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla göğüs kabartan ünlü voleybolcu Simge Aköz, yalnızca kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da merak uyandırıyor. Simge Aköz'ün sevgilisi kendisinden de ünlü bir isim çıktı.

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü

Şimdilerde Eczacıbaşı Dynavit'te forma terleten Simge Aköz, bir süredir ünlü bir oyuncuyla aşk yaşıyor. Mutluluğu gözlerinden okunan milli voleybolcu, aşk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Aslen Samsunlu olan 31 yaşındaki Simge Aköz; İstanbul Artvinspor, Ünsped Spor Kulübü, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank takımlarında forma giydi.

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı

Şimdilerde kariyerini Eczacıbaşı Dynavit'te sürdüren ünlü voleybolcu, Milli Takım'daki performansıyla da dikkatleri üzerine toplamıştı.

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı

Simge Aköz, saha dışındaki yaşamıyla da ilgi odağı oluyor.

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı

Simge Aköz'ün sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı

Simge Aköz, 35 yaşındaki ünlü oyuncu Berkay ateş ile birlikte.

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümünü bitiren Berkay Ateş, en son Sadakatsiz dizisinde rol almıştı.

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı

Blu TV'nin iddialı dizisi Magarsus ile ekranlara dönecek olan Berkay Ateş; Alev Alev, Gülizar, Çukur ve Abluka gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı

Berkay Ateş ve Simge Aköz, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı

Ünlü çift, birlikte görüntülenmekten de kaçınmıyor.

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Aşk pozları Instagram'ı salladı


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