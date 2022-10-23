Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü

Şimdilerde Eczacıbaşı Dynavit'te forma terleten Simge Aköz, bir süredir ünlü bir oyuncuyla aşk yaşıyor. Mutluluğu gözlerinden okunan milli voleybolcu, aşk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Aslen Samsunlu olan 31 yaşındaki Simge Aköz; İstanbul Artvinspor, Ünsped Spor Kulübü, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank takımlarında forma giydi.
Şimdilerde kariyerini Eczacıbaşı Dynavit'te sürdüren ünlü voleybolcu, Milli Takım'daki performansıyla da dikkatleri üzerine toplamıştı.
Simge Aköz, saha dışındaki yaşamıyla da ilgi odağı oluyor.
Simge Aköz'ün sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.
Simge Aköz, 35 yaşındaki ünlü oyuncu Berkay ateş ile birlikte.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümünü bitiren Berkay Ateş, en son Sadakatsiz dizisinde rol almıştı.
Blu TV'nin iddialı dizisi Magarsus ile ekranlara dönecek olan Berkay Ateş; Alev Alev, Gülizar, Çukur ve Abluka gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.
Berkay Ateş ve Simge Aköz, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Ünlü çift, birlikte görüntülenmekten de kaçınmıyor.