Millie Bobby Brown, devler liginde! Russo Kardeşler'in yeni filminde başrolü kaptı

Millie Bobby Brown, Universal Pictures'ın bilim kurgu filmi The Electric State'te başrol oynayacak ve filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını Anthony ve Joe Russo üstlenecek.

Simon Stalenhag'ın aynı adlı resimli romanına dayanan proje, alternatif bir geleceğe dayanıyor ve kendisine gelen tuhaf ama tatlı bir robotun aslında kayıp erkek kardeşi tarafından gönderildiğini fark eden genç bir kızı konu alıyor.

MİLLİE BOBBY BROWN DURMUYOR

Marvel'ın gişe rekorları kıran filmleri Avengers: Endgame ve Avengers: Infinity War'u yönetmesiyle tanınan Russo'lar, 2017'den beri projeyi geliştiriyor. AGBO prodüksiyon aracılığıyla filmi yönetecek ve prodüksiyonu yapacaklar. Mike Larocca da AGBO çatısı altında yapımcılık yapacak. Andy ve Barbara Muschietti de yapımcılar arasında yer alacak.

Avengers filmlerinin senaryosunu yazan Christopher Markus ve Stephen McFeely, The Electric State'i de kaleme aldı. Millie Bobby Brown, şu anda telekinetik güçleri olan Eleven karakteri olarak Stranger Things'in dördüncü sezonunda yapım aşamasında. Filmleri arasında Enola Holmes, Godzilla vs. Kong, Damsel, A Time Lost ve The Girls I’ve Been sayılabilir.