Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Millie Bobby Brown, devler liginde! Russo Kardeşler'in yeni filminde başrolü kaptı

Millie Bobby Brown, devler liginde! Russo Kardeşler'in yeni filminde başrolü kaptı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 21.12.2020 07:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Millie Bobby Brown, devler liginde! Russo Kardeşler'in yeni filminde başrolü kaptı

Stranger Things dizisinden sonra yıldızı parlayan genç oyuncu Millie Bobby Brown, Avengers filmlerinin yönetmenleri Russo Kardeşler'in yeni filmi The Electric State'te başrolü kaptı.

Millie Bobby Brown, Universal Pictures'ın bilim kurgu filmi The Electric State'te başrol oynayacak ve filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını Anthony ve Joe Russo üstlenecek.

Simon Stalenhag'ın aynı adlı resimli romanına dayanan proje, alternatif bir geleceğe dayanıyor ve kendisine gelen tuhaf ama tatlı bir robotun aslında kayıp erkek kardeşi tarafından gönderildiğini fark eden genç bir kızı konu alıyor.

MİLLİE BOBBY BROWN DURMUYOR

Marvel'ın gişe rekorları kıran filmleri Avengers: Endgame ve Avengers: Infinity War'u yönetmesiyle tanınan Russo'lar, 2017'den beri projeyi geliştiriyor. AGBO prodüksiyon aracılığıyla filmi yönetecek ve prodüksiyonu yapacaklar. Mike Larocca da AGBO çatısı altında yapımcılık yapacak. Andy ve Barbara Muschietti de yapımcılar arasında yer alacak.

Avengers filmlerinin senaryosunu yazan Christopher Markus ve Stephen McFeely, The Electric State'i de kaleme aldı. Millie Bobby Brown, şu anda telekinetik güçleri olan Eleven karakteri olarak Stranger Things'in dördüncü sezonunda yapım aşamasında. Filmleri arasında Enola Holmes, Godzilla vs. Kong, Damsel, A Time Lost ve The Girls I’ve Been sayılabilir.

'Escobar', The Gray Man'in kadrosuna katıldı'Escobar' geri dönüyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
20 Aralık Pazar: Bugün kanallarda ne var?20 Aralık Pazar: Bugün kanallarda ne var?
Tom Cruise'un küfürlerine böyle karşılık verdiler!Tom Cruise'un küfürlerine böyle karşılık verdiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Diğer Haberler

TV yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

20 Aralık Pazar: Bugün kanallarda ne var?

Kırmızı Oda ekrandaydı... 18 Aralık 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

'Escobar', The Gray Man'in kadrosuna katıldı

'Escobar' geri dönüyor!

Barack Obama sevgisini böyle gösterdi: 'Saçma sapan komedi'

Barack Obama sevgisini böyle gösterdi: 'Saçma sapan komedi'

Star Wars evreninde yas var! Boba Fett'i canlandıran Jeremy Bulloch hayatını kaybetti

Star Wars evreninde yas var!

Netflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleri

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.