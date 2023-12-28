Millie Bobby Brown tatilden paylaştı! Bikini altı küçük bulundu

"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown hem özel hayatı hem de kariyeriyle dikkat çekiyor.

Fenomen dizilerden Stranger Things'in genç oyuncusu Millie Bobby Brown, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tropikal bir bölgede Noel tatili yapmayı tercih eden 19 yaşındaki oyuncu tatilde çekilen fotoğraflarını paylaşınca gündem oldu.

Nerede tatil yaptığını söylemeyen ama bikinili pozlarını Instagram üzerinden paylaşan Brown'ın fotoğraflarına beğeni yağarken bir kısım takipçisi oyuncunun bikini altını küçük buldu.

Paylaşımlarının altına, "Noel baba bana dedi ki..." ifadesini kullanan Brown'a çok sayıda hayranı yorum yazdı. Güzel oyuncuya "Bikini altın hiç olmamış" yorumları da yağdı.







