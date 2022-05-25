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Milyarderlerin savaşı! Olay yaratan iddia gündemi sarstı: Bill Gates, Elon Musk'ı batırmak istemiş!

25.05.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü milyarderler Elon Musk ve Bill Gates arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ortaya çıkan bir iddia ise dehşete düşürdü. Çünkü iddialara göre, Gates'in vakfı Musk'ı boykot etmeleri için 11 farklı kuruma yüz milyonlarca dolar gönderdi.

Milyarderlerin savaşı! Olay yaratan iddia gündemi sarstı: Bill Gates, Elon Musk'ı batırmak istemiş!

Elon Musk ve Bill Gates'in arasının pek iyi olduğu söylemez. İki milyarder arasındaki rüzgarlar hiç olmadığı kadar soğuk esiyor. Ancak ortaya atılan bir iddia bu soğuk rüzgarların artık bir savaşa dönüştüğünü ortaya koydu.

BÖYLE İDDİA GÖRÜLMEDİ! BILL GATES ELON MUSK'I BİTİRMEK Mİ İSTEDİ?

O iddia, Breitbart'ın paylaştığı ve Çevrimiçi Özgürlük Vakfı'nın (FFO) araştırma ve analizlerine dayanan bir raporda yer aldı. Raporda, Bill Gates'in vakfından geçen ay "Musk karşıtı" bir mektuba imza atan 26 kuruluştan 11'ine yüz milyonlarca dolar aktarıldığı öne sürüldü. Söz konusu mektubun ise Elon Musk'ın platformda ifade özgürlüğünü sağlaması halinde Twitter reklamverenlerini şirketi boykot etmeye çağırdığı iddia edildi.

Twitter

Kısacası, toplamda 26 Musk karşıtı kuruluştan 11'i Gates destekli bir kuruluştan Twitter'ı satın alıp ifade özgürlüğü sağlaması halinde Musk'ı boykot etmek için fon aldı. Bu kuruluşlar, New Venture Fund, The Tides Foundation ve Gates Foundation ve bunların finanse ettiği imzacı kuruluşlar olarak sıralandı.

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ELON MUSK'TAN SERT ÇIKIŞ

Elon Musk ise söz konusu iddiaya Twitter'dan yanıt verdi. Sert bir çıkış yapan Musk, argo bir kelime kullanarak hareketin kötülüğünden bahsetti.

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Elon Musk Bill Gates
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