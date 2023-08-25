Milyonlarca dolar değerindeki lüks süper arabaları taşıyan çekici bir anda devrildi! Araçlar birbirini ezip yollara saçıldı

İngiltere’nin Farningham yakınlarındaki A20 otoyolunda aralarında bir Aston Martin, Lamborghini ve bir BMW'nin de bulunduğu süper lüks otomobilleri taşıyan çekici devrildi. Kazanın Brands Hatch yarış pistinin yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

YOL GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün hafif şekilde yaralandığını belirtilirken hasar alan otomobillerin karayolundan kaldırılması için yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Polisin basına yaptığı açıklamada, “Sürücünün hafif yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Araçların bazılarının kullanılmaz durumda olduğu tespit edildi” bilgisi paylaşıldı.