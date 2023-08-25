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    4. Milyonlarca dolar değerindeki lüks süper arabaları taşıyan çekici bir anda devrildi! Araçlar birbirini ezip yollara saçıldı

    Milyonlarca dolar değerindeki lüks süper arabaları taşıyan çekici bir anda devrildi! Araçlar birbirini ezip yollara saçıldı

    25.08.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Değeri 1 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilen yaklaşık 10 süper lüks otomobili taşıyan çekici bir anda devrildi. İngiltere’nin Farningham yakınlarındaki A20 otoyolunda devrilen araçlar birbirinin üzerine düştü. Bazıları ise otoyolun çeşitli bölgelerine dağılarak hasar aldı.

    İngiltere’nin Farningham yakınlarındaki A20 otoyolunda aralarında bir Aston Martin, Lamborghini ve bir BMW'nin de bulunduğu süper lüks otomobilleri taşıyan çekici devrildi. Kazanın Brands Hatch yarış pistinin yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

    YOL GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

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    Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün hafif şekilde yaralandığını belirtilirken hasar alan otomobillerin karayolundan kaldırılması için yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

    kapak süper

    Polisin basına yaptığı açıklamada, “Sürücünün hafif yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Araçların bazılarının kullanılmaz durumda olduğu tespit edildi” bilgisi paylaşıldı.

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