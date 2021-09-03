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  4. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ücretsiz olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ücretsiz olacak

03.09.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ücretsiz olacak

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem alındığı belirtildi.

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06.00-14.00'TE ÜCRETSİZ

İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak." denildi. (AA)

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İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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