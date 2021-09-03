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  4. Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor

03.09.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Pazartesi okullarına kavuşuyor. Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri de söz konusu. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde topluma büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Pazartesi okullarına kavuşuyor. Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri de söz konusu. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca yüz yüze eğitim
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