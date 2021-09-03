Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde topluma büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Pazartesi okullarına kavuşuyor. Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri de söz konusu. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor." dedi.

Çocuklarımız ve gençlerimiz Pazartesi okullarına kavuşuyor. Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri de söz konusu. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor." dedi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2021



