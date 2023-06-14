Milyonluk evi ağızları açık bırakmıştı! MasterChef Güzide Mertcan'ın eşi bakın kim çıktı

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. All Star konsepti ile ekrana gelecek olan MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Güzide Mertcan’ın eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırttı.

1988 doğumlu olan Güzide Mertcan İzmir doğumlu. İş insanı Mustafa Mertcan ile evli olan yarışmacının üç çocuğu var. Mustafa Mertcan DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi.

Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girmiştir.

7 MİLYONLUK EVİNİ SATTI

Başarılı tabakları ile dikkat çeken Mertcan yarıştığı dönemde aynı zamanda evi ile de gündem olmuştu. MasterChef Güzide'nin 7 milyonluk villası gündem olmasının hemen ardından satışa çıkarılmıştı. Güzide Mertcan villasını sattı.

"Evi sattık. Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev! 'Keşke satmasaydım' demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim.” demişti.



