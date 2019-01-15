Mimiklerini kaybetmeden gençleşme

Mimiklerin kaybedileceği, uyumsuz ve göze batan bir görünüme sahip olunacağı fikri ile insanlar estetik uygulamalardan kaçınsa da günümüzde gelişen teknikler sayesinde mimik kaybı olmadan, doğal bir görünüm elde edilmesi oldukça kolay.

DOĞAL YÜZ İFADESİNİ KORUYAN ESTETİK UYGULAMALAR NELERDİR?

Günümüzde yapılan tüm estetik uygulamalarda doğal ifadeyi korumak mümkün. Doğal ifadenin korunabilmesi için estetik cerrahın uzman olması, alanında uzman kliniklerin tercih edilmesi ve özellikle de ameliyatsız estetik uygulamalarında kullanılan malzeme ve tekniklerin FDA onaylı olması gerekiyor. Bu şartların sağlandığı durumlarda yapılan estetik uygulamalar ile mimik kaybı olmadan, doğal ifadeyi koruyarak gençleşme sağlanabilir.

BOTOKS

Botoks uygulamaları sonunda mimiklerin kaybedildiğine dair bir ön yargı olsa da aslında uzman bir hekim ve doğru planlama ile bu işlem oldukça doğal bir şekilde yüzün çok daha genç ve enerjik gözükmesine yardımcı oluyor. Yüzün her bölgesine rahatlıkla uygulanan Botoks, kırışıklıkların giderilmesinde çok etkili bir yöntem.