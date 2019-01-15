KADIN

Mimiklerini kaybetmeden gençleşme

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 15.01.2019 12:30 | Son Güncelleme

İnsanların estetik operasyonlardan çekinmesinin temelinde çoğunlukla ortaya çıkacak sonucun doğallıktan uzak olacağı algısı yatar. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, doğal yüz ifademizi bozmadan yapılabilecek estetik uygulamalar hakkında oldukça yararlı açıklamalarda bulundu.

Mimiklerini kaybetmeden gençleşme

Mimiklerin kaybedileceği, uyumsuz ve göze batan bir görünüme sahip olunacağı fikri ile insanlar estetik uygulamalardan kaçınsa da günümüzde gelişen teknikler sayesinde mimik kaybı olmadan, doğal bir görünüm elde edilmesi oldukça kolay.

DOĞAL YÜZ İFADESİNİ KORUYAN ESTETİK UYGULAMALAR NELERDİR?

Günümüzde yapılan tüm estetik uygulamalarda doğal ifadeyi korumak mümkün. Doğal ifadenin korunabilmesi için estetik cerrahın uzman olması, alanında uzman kliniklerin tercih edilmesi ve özellikle de ameliyatsız estetik uygulamalarında kullanılan malzeme ve tekniklerin FDA onaylı olması gerekiyor. Bu şartların sağlandığı durumlarda yapılan estetik uygulamalar ile mimik kaybı olmadan, doğal ifadeyi koruyarak gençleşme sağlanabilir.

BOTOKS

Botoks uygulamaları sonunda mimiklerin kaybedildiğine dair bir ön yargı olsa da aslında uzman bir hekim ve doğru planlama ile bu işlem oldukça doğal bir şekilde yüzün çok daha genç ve enerjik gözükmesine yardımcı oluyor. Yüzün her bölgesine rahatlıkla uygulanan Botoks, kırışıklıkların giderilmesinde çok etkili bir yöntem.

DOLGU

Son yıllarda en popüler ameliyatsız estetik uygulamaları arasında bulunan dolgular hem yüz hem de vücutta dikkat çekici değişimler elde edilmesine olanak sağlıyor. Yüz bölgesinde yapılan dolgu işlemlerinde genellikle hyalüronik asit ve kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokusu kullanılıyor.

Bu iki dolgu maddesi de alerji yapmaması ve insan vücudu ile tamamen uyumlu olması nedeniyle dolgu uygulamalarında güvenilir çözümler sunulmasını sağlıyor.

Dolgu uygulamaları ile simetri sorunları, kırışıklıklar ve çökmeler giderilirken ayrıca ton farklılıkları, lekeler ve izler için de dolgu uygulamaları tercih edilebiliyor.

ENDOPEEL

Alın, kaş, dudak, gıdı ve çene bölgesinde meydana gelen sarkmaların toparlanması ve kırışıklıkların giderilmesi için tercih edilen endopeel uygulaması, doğal görünüm elde etmek isteyenler için oldukça etkili sonuçları olan bir teknik.

Etken maddesi karbolik asit olan endopeelin içeriğinde yer fıstığından elde edilen yağ asitleri de bulunuyor. Cilt altına uygulanan, yüksek emilimi olan ve peeling etkisinin içten dışa doğru ilerlemesi ile sıkılaşma, yenilenme canlılık sunan teknik ile doğal ve mimik kaybı olmayan müdahaleler yapmak mümkün.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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