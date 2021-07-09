Ming-Chi Kuo'dan yeni MacBook Pro iddiası!

Apple'ın yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri için birçok söylenti ortaya çıktı. Ancak bugüne dek her iki modelde resmi olarak tanıtılmadı. Birkaç raporla ise Apple'ın yeni MacBook Pro'larının yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya süreceği iddiası ortaya atıldı. Ancak bu konuda Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun da söyleyecekleri var.

MING-CHI KUO: 14 İNÇ VE 16 İNÇ MACBOOK PRO YOLDA

Ming-Chi Kuo, Apple'ın mini LED ekranlara sahip, yeniden tasarlanmış 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin seri üretimine bu yılın üçüncü çeyreğinde başlama yolunda olduğunu söyledi. Kuo'ya göre Apple seri üretime üçüncü çeyrekte başlasa da, yeni MacBook Pro'ları piyasaya sürmek için Ekim veya Kasım aylarında bir etkinlik düzenlemeye karar verebilir. Yani iPhone 13'ün ve Apple Watch Series 7'in tanıtılacağı Eylül etkinliğinde yeni MacBook Pro modellerini göremeyebiliriz. Tabii burada önemli bir nokta var.

DUYURABİLİR AMA DAHA SONRA BAŞLAYABİLİR

Apple, mini-LED ekran üretiminde yaşandığı gibi devam eden bazı sorunlar nedeniyle yeni MacBook Pro'ları duyurabilir ancak mini LED iPad Pro modellerinde olduğu gibi sevkiyatlara haftalar sonra başlayabilir.

YENİ MACBOOK PRO MODELLERİ NASIL OLACAK?

Ming-Chi Kuo daha önce, yeni MacBook Pro'ların HDMI ve SD kart girişi gibi ek bağlantı noktalarına sahip olacağını belirtmişti.

Ünlü analist ayrıca, Touch Bar'ın kaldırılacağını iddia etmiş ve yeni modellerin MagSafe ile güncellenmiş bir tasarım ile geleceğini öne sürmüştü.

