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  4. Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi

Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi

12.04.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde Davut rolüne hayat veren Cihan Ünal'ın, Irmak Ünal adında kızı bulunuyor. Irmak Ünal, geçtiğimiz günlerde mini şortu ve sütyeniyle gündeme gelmişti. Cesur pozlarına devam eden Ünal bu defa sütyensiz pozunu paylaştı.

Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi

Ünlü oyuncu Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu 1970-1798 yılları arasında evli kalmıştı. İkilinin Irmak Ünal adında bir kız çocuğu bulunuyor. Ünal, geçtiğimiz günlerde halter kaldırmış ve karın kaslarını sergilemişti. Sporla iç içe olan Ünal'ın cesur pozu dikkat çekti.

IRMAK ÜNAL SÜTYENSİZ POZ VERDİ

45 yaşındaki Irmak Ünal, sportif vücuduyla genç kızlara taş çıkartıyor.

Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi

Sporla içli dışlı olan Irmak Ünal, spor yaptığı kareleri sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Ünal'dan sütyensiz poz geldi.

Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi

Geçtiğimiz günlerde halter kaldırdığı pozunu, "Sınırlarımı zorladım" ifadesiyle paylaşmıştı.

Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi

Irmak Ünal, Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak ile 2010-2017 yılları arasında evli kaldı.

Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi

İkilinin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi

Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi

Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi


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Anahtar Kelimeler:
Cihan Ünal Irmak Ünal
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yazıklar olsun.babanın namına yazık
nadıl gundemde kalacaklar
Böyle açıldıkça açılanlar ve açılıp saçılana kucak açanlar, kapananlara ve kapalılara da linç kampanyası başlatan ey insanlar. Ölüm var ölüm ve bilmediğiniz sizi bekleyen koca bir zulüm

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