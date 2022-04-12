Mini şortuyla olay olmuştu! Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz poz verdi

Ünlü oyuncu Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu 1970-1798 yılları arasında evli kalmıştı. İkilinin Irmak Ünal adında bir kız çocuğu bulunuyor. Ünal, geçtiğimiz günlerde halter kaldırmış ve karın kaslarını sergilemişti. Sporla iç içe olan Ünal'ın cesur pozu dikkat çekti.

IRMAK ÜNAL SÜTYENSİZ POZ VERDİ

45 yaşındaki Irmak Ünal, sportif vücuduyla genç kızlara taş çıkartıyor.

Sporla içli dışlı olan Irmak Ünal, spor yaptığı kareleri sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Ünal'dan sütyensiz poz geldi.

Geçtiğimiz günlerde halter kaldırdığı pozunu, "Sınırlarımı zorladım" ifadesiyle paylaşmıştı.

Irmak Ünal, Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak ile 2010-2017 yılları arasında evli kaldı.

İkilinin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.



