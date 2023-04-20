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Mirasçılık belgesi ile bankadan para çekme işlemi yapılabilir mi? Miras kalan para bankadan nasıl çekilir?

14.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miras bırakan anlamına gelen murislerin mirasçıları, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak iki ayrı grupta sınıflandırılır. Yasal mirasçılar, ölen kişinin resmi ölüm kaydı yapıldığı an direkt olarak mirasçıdır. Atanmış mirasçılar ise murisin ölmeden önce kendi isteği doğrultusunda, noter huzurunda düzenlediği ya da düzenlettiği vasiyetnameye eklediği kişilerdir. Tüm mirasçılar, ölümün gerçekleşmesinden sonra çıkartılan mirasçılık belgesinde görünür.

Mirasçılık belgesi ile bankadan para çekme işlemi yapılabilir mi? Miras kalan para bankadan nasıl çekilir?

Bir kişi kanunen kayıp kabul edilirse ya da ölürse o kişiden kalan tüm mal ya da nakit paralar mirasçıları arasında ve miras kanunu kurallarına göre dağıtılır. Bu dağıtım eğer miras bırakan önceden hazırladığı vasiyetnamede farklı bir durum belirtmediyse Türk hukuku kapsamındaki kurallar doğrultusunda yapılır. Tüm mirasçıların payları, ölen kişiyle yakınlık derecelerine göre belirlenmiştir.

Mirasçılar, ölüm gerçekleştikten sonra miras dağıtımı için öncelikle hangi mirasçının ne kadar pay, miktar ya da mal alacağının listelendiği bir belge düzenletir. Bu belge veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi adı ile anılır. Türkiye’deki tüm noterliklerden ya da sulh hukuk mahkemelerinden talep edilerek alınabilen belgenin alma ve talep etme hakkı yalnızca mirasçılardadır.

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Miras kalan para bankadan nasıl çekilir?

Mirasçılık belgesi e-Devlet'ten, mobil uygulamasından ya da internet sitesinden talep edilemez. Noterlik ya da sulh hukuk mahkemelerinden bizzat talep edilir ve elden teslim alınır. Bazı özel durumlarda, mirasçıların nüfus kayıtlarında tutarsızlık ya da benzeri durumların gerçekleşmesi halinde noterlik bu belgeyi verme yetkisine sahip değildir. Talep ile alınabilen mirasçılık belgesi, kanunen mirasçı olan kişiye birçok hak verir. Mirasçı miras üzerindeki payını ve alacağı hak olan parayı ya da mal bu belge üzerinde görebilir. Mirasçılık belgesi birçok özel ya da devlete ait kurum ve kuruluşta, bankalarda kullanılabilir.

Mirasçılık belgesi ile bankadan para çekmek de mümkündür. Hak ve pay sahibi kişiler, mirasçılık belgesi kullanarak bankalardan murise ait olan hesaptan kendisine kalan pay oranı doğrultusunda para çekebilirler. Ancak bu belge ile para çekilebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir:

  • Sulh hukuk mahkemelerinden ya da noterliklerden talep ederek mirasçılık belgesi alınır.
  • Para çekilecek bankanın bir şubesinden “Veraset ilişiği yoktur.” yazısı alınır.
  • Vergi dairesinden gerekli olan işlemler yapılır. Veraset ve intikal vergi beyannamesi doldurulur ve vergi hesaplanarak yatırılır.

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