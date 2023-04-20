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Mirasçılık belgesi sorgulama işlemi nedir? Mirasçılık belgesi ile sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

14.04.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişi öldükten sonra ondan geriye kalan mallar ya da paralar tanıdıkları arasında paylaştırılır. Ancak bu paylaşım miras kanunu kuralları gereğince yapılır. Mirasçılar, ölen kişi ile kan bağı olan yasal mirasçılar ve muris tarafından, ölmeden önce belirlenen atanmış olan mirasçılar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Tüm mirasçıların isimleri, ölüm resmen gerçekleştikten sonra veraset ilamı ya da mirasçılık belgesinde yer alır. Peki, mirasçılık belgesi nasıl sorgulanır?

Mirasçılık belgesi sorgulama işlemi nedir? Mirasçılık belgesi ile sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Ölen ya da resmi olarak kayıp olarak kabul edilmiş olan kişilerden kalan tüm mal varlıkları, taşınır ya da taşınmazlar ve paralar o kişinin mirasçıları arasında pay edilir. Bir kişinin mirasçı olarak kabul edilmesi için bazı koşullar vardır. Örnek olarak ölen kişinin birinci dereceden akrabaları ya da o kişi tarafından vasiyetnamede mirasçı olarak belirtilmiş kişiler remi olarak da mirasçı olarak kabul edilebilir.

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Mirasçılık belgesi nedir?

Miras bırakan kişinin ölümü gerçekleştikten sonra o kişinin mirasçılarının listelendiği bir belge çıkartılır. Bu belge veraset ilamı ya da diğer adı ile mirasçılık belgesidir. Bu belge sulh hukuk mahkemelerinden ya da noterliklerden talep edilerek alınabilir. Bazı durumlarda noterliklerin de bu belgeyi verme yetkisi olmayabilir. Eğer böyle durumlar söz konusu olursa sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi talep etmek daha doğru olacaktır.

Bu belgenin talebini yapma hakkı yalnızca kanuni olarak mirasçı kabul edilen kişilerde vardır. Resmen mirasçı olmayan kişiler bu belgeyi talep edemez. Belgenin internet üzerinden, herhangi bir uygulama üzerinden ve sanal ortamda talebi ya da temini söz konusu değildir. Mirasçılık belgesi sulh hukuk mahkemesi ya da noterlikler aracılığı ile elden teslim alınabilecek bir belgedir.

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Mirasçılık belgesi ile sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Talep edilen mirasçılık belgesi sorgulaması internet üzerinden yapılabilir. e-Devlet hesabına, mobil uygulamasına ya da internet sitesine kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile girilerek mirasçılık belgesi görüntülenebilmektedir. Bir mirasçı e-Devlet mirasçılık sorgulaması yapabilmek için e-Devlet uygulamasına girerek ve arama butonuna veraset ilamı sorgulama yazarak mirasçılık belgesini görüntüleyebilmektedir.

Veraset ilamında ya da diğer adı ile mirasçılık belgesinde miras bırakan kişinin tüm mirasçılarını, bu mirasçıların isimlerini ve sahip olduğu paylar yazılıdır. Miras bırakan kişinin tüm mal varlığının listesi bu belgede yer almaz. Noterden ya da sulh hukuk mahkemelerinden talep edilerek çıkartılan mirasçılık belgesi ile tapu sorgulamak ve miras bırakan kişinin tapu bilgilerini liste halinde görebilmek de mümkündür. Sorgulama, kimlik numarası kullanılarak e-devlet hesabı üzerinden yapılabilir.


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