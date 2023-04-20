Reddi miras nedir? Reddi mirastan sonra mirasçılık belgesi nasıl düzenlenir?

Ölen ya da resmen kayıp olarak nüfusa geçen kişilerin mirasçıları kanunen belirlenir. Bu mirasçılar yasal mirasçı ya da atanmış mirasçı olabilir. Yasal mirasçılar, ölen kişinin kan bağı olan, ailesinden olan kişilerdir. Atanmış olan mirasçılar ise ölen kişinin ölmeden önce avukat ve noter ile birlikte hazırladığı belgeler ile kendi tercihine göre seçtiği mirasçılar anlamına gelir. Ancak bazı durumlarda mirasçılar kendilerine kalan borcu ya da serveti kabul etmemek durumunda kalabilir.

Muris olan, miras bırakan ya da malları mirasçılarına kalan kişiler her zaman mal ya da para bırakmayabilir. Bazı durumlarda ölen kişiden borç da kalabilmektedir. Borçların ve eldeki paranın birbirine denk olması, borcun daha fazla olması gibi çeşitli ihtimaller miras konusunda yaşanabilen durumlar arasındadır. Mirasçı olarak kabul edilen kişiler çeşitli sebeplere ya da gerekçelere bağlı olarak mirası reddedebilirler. Kendisine kalan mirasın doğurmuş olduğu tüm hakları, malları, paraları ya da borçları kabul etmeyen mirasçı reddi miras yapmış olur. Reddi miras yapabilmek için mirasçının tercihi dışında miras kanununda yer alan kurallar da önemlidir.

Reddi mirastan sonra mirasçılık belgesi nasıl düzenlenir?

Bir mirasçı reddi miras yaparsa yasal mirasçı ya da atanmış mirasçı olmasına göre değişkenlik gösterecek şekilde sonuçları olabilir. Kişi yasal olarak mirasçıysa mirasın reddinin sonucu sadece mirasçıyı ilgilendirir. Yasal mirasçının payı, miras paylaşılırken o mirasçı ölüymüş gibi işlem yapılır. Ona ait tüm haklar diğer mirasçılara pay edilir.

Atanmış olan mirasçı reddi miras yaparsa ona ait olan tüm haklar ya da borçlar ölen kişinin en yakın olan yasal mirasçısına devreder. Hakkı olan kişiler yaptıkları reddi mirastan sonra mirasçılık belgesi almalarına engel olmadığını bilmeyebilirler. Yasal ya da atanmış olması fark etmeksizin tüm reddi miras yapan mirasçılar gerek görüldüğünde reddi mirastan sonra mirasçılık belgesi almak için başvuruda bulunabilirler. Reddi mirastan sonra mirasçılık belgesi düzenlenirken red kararı değerlendirilir, mirası reddeden kişinin paylarının kime kalacağı konusu açıkça belirtilerek mirasçılık belgesi düzenlenir.



