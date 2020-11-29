Misafirliğe gittiler, kişi başı 3 bin 150’şer TL ceza yediler

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.

Bartın’da akşam saatlerinde Kemer Köprü Mahallesi’ndeki gürültüler üzerine Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gürültülerin geldiği evde kontrol gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde Y.Y. isimli ikamet sahibi dışında A.B. ve K.C. isimli iki kişinin evde misafir olarak bulunduğu tespit edildi. İl Hıfzıssıhha Meclisi kararınca sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla il genelinde aile ve akraba ziyaretleri ile birlikte hane ziyaretleri yasaklanırken, bu kuralı ihlal eden ev sahibi Y.Y., misafirlikte bulunan A.B. ve K.C. isimli şahıslara 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.



