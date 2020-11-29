HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Misafirliğe gittiler, kişi başı 3 bin 150’şer TL ceza yediler

Misafirliğe gittiler, kişi başı 3 bin 150’şer TL ceza yediler

29.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Misafirliğe gittiler, kişi başı 3 bin 150’şer TL ceza yediler

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.Bartın’da akşam saatlerinde Kemer Köprü Mahallesi’ndeki gürültüler üzerine Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gürültülerin geldiği evde kontrol gerçekleştirildi.

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.
Bartın’da akşam saatlerinde Kemer Köprü Mahallesi’ndeki gürültüler üzerine Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gürültülerin geldiği evde kontrol gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde Y.Y. isimli ikamet sahibi dışında A.B. ve K.C. isimli iki kişinin evde misafir olarak bulunduğu tespit edildi. İl Hıfzıssıhha Meclisi kararınca sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla il genelinde aile ve akraba ziyaretleri ile birlikte hane ziyaretleri yasaklanırken, bu kuralı ihlal eden ev sahibi Y.Y., misafirlikte bulunan A.B. ve K.C. isimli şahıslara 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Misafirliğe gittiler, kişi başı 3 bin 150’şer TL ceza yediler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHilal yakayı ele verdi!Hilal yakayı ele verdi!
İngiliz aktör hayatını kaybetti!İngiliz aktör hayatını kaybetti!
27 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!27 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Sokağa çıkma yasağında kazı yaparken yakalandılar

RTÜK'ten Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken sözleri için inceleme

RTÜK'ten tepki çeken sözler için inceleme

Dave Prowse: Darth Vader aktörü hayatını kaybetti

İngiliz aktör hayatını kaybetti!

Kayınpederinin önce evini kurşunladı, sonra baklavayla zehirledi

Kayınpederinin önce evini kurşunladı, sonra baklavayla zehirledi

MSB duyurdu! Son 1 ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

İşte bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Türkiye'nin ilk 'm RNA' temelli koronavirüs aşısı, hayvan deneyleri aşamasına geldi

Türkiye'nin ilk 'm RNA' temelli aşısında sevindiren gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.