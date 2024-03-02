Mısır'da bir eğlence mekanı sahibi dansöz bulamayınca çareyi kendisi sahneye çıkmakta buldu! O anlar çok konuşuldu

Mısır'da bir eğlence mekanı sahibi program için sahneye çıkacak dansöz bulamayınca ilginç bir yöntemle sorunu çözdü. Misafirlerini eğlenceden mahrum bırakmak istemeyen mekan sahibi kendisini sahneye çıkarak dans etti. İşletme sahibinin yeteneği sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.

Sosyal medyada viral olan görüntülere yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Gerçek bir sanatçı gibi. Bayıldım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yalnız olaya dünden razıymış" yorumunu yaptı.