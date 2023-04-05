Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Miss BumBum dünyaca ünlü kalçasına Lionel Messi’nin imzasını dövme olarak yaptırdı! Bağlılığını böyle kanıtladı

Miss BumBum dünyaca ünlü kalçasına Lionel Messi’nin imzasını dövme olarak yaptırdı! Bağlılığını böyle kanıtladı

05.04.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Miss BumBum kazananı Suzy Cortez, ünlü futbolcu Lionel Messi’ye olan hayranlığını başka bir boyuta taşıdı. Rekortmen Cortez, sosyal medyada bir hayli ünlenmesini sağlayan kalçasına Messi’nin dövmesini yaptırdı. O anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Miss BumBum dünyaca ünlü kalçasına Lionel Messi’nin imzasını dövme olarak yaptırdı! Bağlılığını böyle kanıtladı

2016 yılında ‘En güzel kalçalı kadın’ seçilere Miss BumBum yarışmasını kazanan Suzy Cortez, sosyal medyada sıklıkla Arjantinli futbolcu Messi’ye olan hayranlığını dile getiriyor. Messi formasıyla sosyal medya hesaplarından seksi pozlara imza atan Cortez, bu kez hayranlarını şaşkına çevirecek bir hamle yaptı.

İMZASINI KALÇASINA YAPTIRDI

1

Messi’ye olan hayranlığını her fırsatta dile getiren Cortez, kalçasına ünlü futbolcunun forma numarası ve imzasından oluşan bir dövme yaptırarak sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın sonrasında adeta ikiye bölündü. Bazı sosyal medya kullanıcıları dövmeyi beğendiğini dile getirirken bazıları ise “Bu nasıl hayranlık?” yorumunda birleşti.

İlginizi Çekebilir

Yine frikik vermekten kaçamadı! Bluzu göğüslerine küçük gelince...

Yine frikik vermekten kaçamadı! Bluzu göğüslerine küçük gelince...

 Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

 ‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü

‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü

 Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

 Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladıÇifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladı
Davet edildiği düğünde damadı görünce şoke olduDavet edildiği düğünde damadı görünce şoke oldu
Nabızları yükseltti! Transparan, file, dekolte... “Hiç giyinmeseymişsin"Nabızları yükseltti! Transparan, file, dekolte... “Hiç giyinmeseymişsin"
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi dövme Miss Bumbum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yine frikik vermekten kaçamadı! Bluzu göğüslerine küçük gelince...

Yine frikik vermekten kaçamadı! Bluzu göğüslerine küçük gelince...

Tüm kamyon şoförlerini unutun! Müstehcen pozlarıyla...

Tüm kamyon şoförlerini unutun! Müstehcen pozlarıyla...

Derste müfredat yerine cinsel hayatını anlattı

Derste müfredat yerine cinsel hayatını anlattı

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

İlginizi Çekebilir

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.