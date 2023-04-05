Miss BumBum dünyaca ünlü kalçasına Lionel Messi’nin imzasını dövme olarak yaptırdı! Bağlılığını böyle kanıtladı

2016 yılında ‘En güzel kalçalı kadın’ seçilere Miss BumBum yarışmasını kazanan Suzy Cortez, sosyal medyada sıklıkla Arjantinli futbolcu Messi’ye olan hayranlığını dile getiriyor. Messi formasıyla sosyal medya hesaplarından seksi pozlara imza atan Cortez, bu kez hayranlarını şaşkına çevirecek bir hamle yaptı.

İMZASINI KALÇASINA YAPTIRDI

Messi’ye olan hayranlığını her fırsatta dile getiren Cortez, kalçasına ünlü futbolcunun forma numarası ve imzasından oluşan bir dövme yaptırarak sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın sonrasında adeta ikiye bölündü. Bazı sosyal medya kullanıcıları dövmeyi beğendiğini dile getirirken bazıları ise “Bu nasıl hayranlık?” yorumunda birleşti.