Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yine frikik vermekten kaçamadı! Bluzu göğüslerine küçük gelince...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Julia Sandoval, yine hayranlarını heyecanlandıran bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Instagram hesabından sıklıkla cesur pozlar paylaşan Sandoval, yine geleneğini bozmadı. Kot pantolon, büstiyer ve şapkasıyla yaptığı kombinle sevenlerinin görücüsüne çıkan Sandoval yine frikik verdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Büstiyerinin alt kısmı göğüslerine küçük gelen Sandoval, özgürlüğünü kutladığı pozuna “Güzel ruh, güzel kalp, buna sanat deyin” notunu ekledi. Sandoval’ın pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başardı.