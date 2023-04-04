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Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yine frikik vermekten kaçamadı! Bluzu göğüslerine küçük gelince...

04.04.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak cesur pozlara imza atan Julia Sandoval, Instagram’ın kalıplarını yine alt üst etti. Sosyal medyada 200 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim doğayla iç içe olduğu bir karesini paylaştı. Sandoval’ın paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yine frikik vermekten kaçamadı! Bluzu göğüslerine küçük gelince...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Julia Sandoval, yine hayranlarını heyecanlandıran bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Instagram hesabından sıklıkla cesur pozlar paylaşan Sandoval, yine geleneğini bozmadı. Kot pantolon, büstiyer ve şapkasıyla yaptığı kombinle sevenlerinin görücüsüne çıkan Sandoval yine frikik verdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Büstiyerinin alt kısmı göğüslerine küçük gelen Sandoval, özgürlüğünü kutladığı pozuna “Güzel ruh, güzel kalp, buna sanat deyin” notunu ekledi. Sandoval’ın pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başardı.

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