Lüks moda devi Chanel'ın defilesini sadece bir kişi izledi

Ünlü oyuncu Kristen Stewart, Chanel'in Fransa'daki bir şatoda düzenlenen son defilesine katılan tek misafirdi. Aynı zamanda Chanel marka elçisi olan Stewart'ın tek konuk olmasının nedeni ise COVID-19'du.

Sosyal açıdan uzak ortam, diğer markaların ve tasarımcıların koronavirüs salgını sırasında moda şovlarına ev sahipliği yapmaya nasıl yaklaştıklarını yansıtıyor.

Chanel'in son gösterisi Fransa'da Château de Chenonceau olarak bilinen bir kalede yapıldı. Lüks moda evi, Perşembe günü bir YouTube videosunda filme alınan ve yayınlanan 2020/21 Métiers d'art koleksiyonunu sergiledi.

İKONİK BİR AN

Videoda, Stewart'ın modeller dışında boş bir salonda bir bankta oturduğu görülüyor. COVID-19 sosyal mesafe kuralları nedeniyle, etkinlik yalnızca Stewart'ın yanı sıra 300 model ve ekibe ev sahipliği yaptı.

Chanel'in resmi Twitter hesabı defileyi 'ikonik' bir an olarak nitelendirdi.



