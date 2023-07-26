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    4. Modern Robin Hood! Fakir insanlara cesur pozlarından kazandığı parayı dağıtıyor...Sokaklarda para saçıyor

    Modern Robin Hood! Fakir insanlara cesur pozlarından kazandığı parayı dağıtıyor...Sokaklarda para saçıyor

    26.07.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kolombiyalı sosyal medya fenomeni Valetina Gomez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan kazandığı parayı Güney Amerika ülkesinin sokaklarında gördüğü fakir insanlara dağıttığını söyledi. Sosyal medyada ‘modern Robin Hood’ olarak yorumlanan Gomez, maddi konularda zorluk yaşayan insanlara yardım etmenin kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.

    Kolombiyalı sosyal medya fenomeni Valetina Gomez, cesur pozlarını satarak elde ettiği gelirini maddi zorluklarla mücadele eden insanlarla paylaşarak ünlendi. Instagram’da 2.2 milyon takipçisi bulunan ve TikTok’ta da içerik üreten Gomez, sık sık sokak satıcılarına ve yoldan geçenlere yaklaşarak para dağıttığı anları çekerek paylaşıyor.

    “DERDİM PARA DAĞITMAK DEĞİL”

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    Sosyal medyadan ihtiyaç sahiplerine para verdiği anları paylaşan Gomez, “Derdim sadece para dağıtmak değil. Latin Amerika ülkelerini boğan sorunlardan biri olan işsizliği gözler önüne sermek istiyorum” dedi. Gomez’in hareketi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından karışık tepkiler aldı. Bazı kullanıcılara Gomez’in hareketini onaylarken bazıları ise duruma tepki gösterdi.

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