Modern Robin Hood! Fakir insanlara cesur pozlarından kazandığı parayı dağıtıyor...Sokaklarda para saçıyor

Kolombiyalı sosyal medya fenomeni Valetina Gomez, cesur pozlarını satarak elde ettiği gelirini maddi zorluklarla mücadele eden insanlarla paylaşarak ünlendi. Instagram’da 2.2 milyon takipçisi bulunan ve TikTok’ta da içerik üreten Gomez, sık sık sokak satıcılarına ve yoldan geçenlere yaklaşarak para dağıttığı anları çekerek paylaşıyor.

“DERDİM PARA DAĞITMAK DEĞİL”

Sosyal medyadan ihtiyaç sahiplerine para verdiği anları paylaşan Gomez, “Derdim sadece para dağıtmak değil. Latin Amerika ülkelerini boğan sorunlardan biri olan işsizliği gözler önüne sermek istiyorum” dedi. Gomez’in hareketi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından karışık tepkiler aldı. Bazı kullanıcılara Gomez’in hareketini onaylarken bazıları ise duruma tepki gösterdi.