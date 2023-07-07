Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll süper mini elbisesiyle şov yaptı! Yere sere serpe uzanınca frikik vermekten kurtulamadı

Dünya Kupası’nda cesur kıyafetleriyle tribündeki yerini alarak dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ivana Knöll 3 milyonu aşan takipçisinin karşısına yine cesur çıktı. Eski Hırvatistan güzeli Knöll, İbiza’da süper mini pembe elbisesiyle yere sere serpe uzandığı anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Knöll, “Her Barbie’nin Ken’e ihtiyacı yoktur” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Sosyal medya kullanıcıları Knöll’ün kendisini Barbie bebeğe benzettiği gönderisinde fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar yaptı. Knöll’ün gönderisi sosyal medyada gündem oldu. Fenomen isim elbisesinin frikik verdiği bölümüne kendi sansürünü uygulayarak bulanıklaştırdı.