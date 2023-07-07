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Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll süper mini elbisesiyle şov yaptı! Yere sere serpe uzanınca frikik vermekten kurtulamadı

07.07.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki kıyafet seçimlerinin ardından “Dünyanın en seksi taraftarı” seçilen sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, unvanının hakkını vermeye devam ediyor. Fenomen isim son olarak süper mini pembe elbisesiyle sere serpe uzandığı anlarda çekilen pozlarını paylaşınca çok beğenildi.

Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll süper mini elbisesiyle şov yaptı! Yere sere serpe uzanınca frikik vermekten kurtulamadı

Dünya Kupası’nda cesur kıyafetleriyle tribündeki yerini alarak dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ivana Knöll 3 milyonu aşan takipçisinin karşısına yine cesur çıktı. Eski Hırvatistan güzeli Knöll, İbiza’da süper mini pembe elbisesiyle yere sere serpe uzandığı anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Knöll, “Her Barbie’nin Ken’e ihtiyacı yoktur” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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Sosyal medya kullanıcıları Knöll’ün kendisini Barbie bebeğe benzettiği gönderisinde fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar yaptı. Knöll’ün gönderisi sosyal medyada gündem oldu. Fenomen isim elbisesinin frikik verdiği bölümüne kendi sansürünü uygulayarak bulanıklaştırdı.

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