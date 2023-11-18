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    4. Moldova Cumhurbaşkanı Sandu’nun köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen’in elini ısırdı! O anlar kameralara yansıdı

    Moldova Cumhurbaşkanı Sandu’nun köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen’in elini ısırdı! O anlar kameralara yansıdı

    18.11.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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    Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun köpeği, Kişinev’e ziyaret gerçekleştiren Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in elini ısırdı. O anlar kameralara yansırken Sandu köpeğinin kalabalıktan korkuttuğunu dile getirerek mevkidaşı Bellen’den özür diledi.

    Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, resmi ziyaret kapsamında dün geldiği Kişinev’de Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile başkanlık konutunda görüşme gerçekleştirdi. İki lider konutun bahçesinde dolaşırken Sandu’nun "Codrut" adlı köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen’in elini ısırdı.

    BANDAJIYLA KATILDI

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    Van der Bellen ise daha sonra yaptığı açıklamada, "Beni tanıyan herkes büyük bir köpek aşığı olduğumu biliyor ve onun heyecanını anlayabiliyorum" dedi. Bellen ayrıca bugün Sandu’nun köpeğine küçük bir oyuncak hediye ettiğini aktardı.

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    Avusturya Cumhurbaşkanı Van Der Bellen’in Moldova parlamentosu başkanıyla görüşmeye ise eli bandajlı olarak katıldığı görüldü. (İHA)

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