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Monica Belluci'nin hafızalara kazınan 10 rolü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Monica Belluci, bugün 56 yaşına girdi. Bugün yeni yaşını kutlayan yıldız yıllardır en çarpıcı rollerle karşımızdaydı.

Monica Belluci'nin hafızalara kazınan 10 rolü

İtalyan oyuncu ve model Monica Belluci, bugün 56 yaşına girdi. Çarpıcı ve cesur rollerle beyaz perdede boy gösteren yıldız, aynı zamanda iki çocuk annesidir.

2000 yapımı Malena adlı filmde canlandırdığı genç ve güzel dul Malena rolüyle tanınan Bellucci, Gaspar Noé'nin büyük yankı yapan filmi Dönüş Yok'da (Irréversible) canlandırdığı 'Alex' rolüyle dünya çapında üne kavuştu. Monica Bellucci, dünyanın en seksi kadınları arasında gösteriliyor.

1989'da oyunculuğa geçmek için dersler almaya başlayan Bellucci, 1990'ların başında birkaç televizyon filminde küçük rollerde yer aldı. 1992 yılında ilk büyük sinema denemesi olan ve Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins veKeanu Reeves'in başrollerinde olduğu Francis Ford Coppola filmi Bram Stoker's Dracula adlı ingilizce filmde, Dracula'nın gelinlerinden birini canlandıran Bellucci, 2000'e kadar yaklaşık 20 filmde küçüklü büyüklü rollerde yer aldı. 2000yapımı Giuseppe Tornatore filmi Malena'da genç ve güzel dul bir kadın olan 'Malena' karakterini canlandıran Bellucci, bu başrol sayesinde ilgileri iyice üzerine çekmeyi başardı. İngilizce konuşulan çevrelerde de büyük alkış toplayan Malena'nın ardından 2002 yapımı Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre'da 'Kleopatra'yı oynadı. Aynı yıl Gaspar Noé'nin büyük yankı yapan filmi Dönüş Yok'da (Irréversible) oynadığı başrolle dünya çapında üne kavuştu.

Malena

2003 yılına gelindiğinde Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions'ta 'Persephone' karakterini canlandıran Bellucci, 2004'de Mel Gibson'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği The Passion of the Christ'ta 'Mary Magdelene' karakterini oynadı.

Monica Belluci, henüz yayın tarihi belli olmayan Radical Eye: The Life and Times of Tina Modotti adlı mini dizide Meksikalı ünlü fotoğrafçı Tina Modotti rolünde ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Monica Belluci'nin unutulmaz filmleri

  • Malena (2000)
  • Le Pacte des Loups (2001)
  • Matrix Reloaded (2003)
  • Asterix and Obelix: Mission Cleopatra (2002)
  • Dracula (1993)
  • Matrix Revolutions (2003)
  • Jan Kounen's Dobermann (1997)
  • Irréversible (2002)
  • The Brothers Grimm (2005)
  • 007 Specter (2015)

  • Michael Davis 'Shoot' Em Up (2007)


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