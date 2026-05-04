Mop yaparken bel ağrısı çekmemek için uygulanması gereken doğru duruş ve hareket teknikleri

İlk kural: Mop sapının boyunu dik duruşunu bozmayacak şekilde ayarla.

Sap kısa kaldığında mecburen öne eğiliyorsun ve bu da bütün yükü bel omurlarına bindiriyor. Dik duruşunu bozmamak için mop sapının çene veya göğüs hizana gelmesine dikkat etmelisin.

Bel ağrısı çekmemek için mopu vücuduna yakın tutmalısın.

Yüzeyi silerken kollarını ileriye doğru çok uzatarak da bel ağrısına davetiye çıkarmış oluyoruz. Sırt ve bel kaslarını gereksiz yere gerersin. Mopu bedenine yakın tutarak hareket alanını daralttığında omurganın üzerindeki baskıyı da büyük ölçüde azaltmış olursun.

Belinden değil, gücü dizlerinden al. Amacımız bel ağrısını azaltmak.



Yerdeki zorlu bir lekeyi mop ile ovalarken belden bükülmek yapılan en büyük hata aslında. Bunun yerine dizlerini hafifçe kırıp yere tam da bu şekilde yaklaş. İhtiyacın olan baskıyı belinden değil, bacak ve kalça kaslarından almalısın.

Geniş kavisler mi? Yine belini ağrıtmak istiyorsun galiba...



Mopu sağa sola çok geniş açılarla savurmak belini sürekli döndürür ve yorar. Aslında işin kolayı var. Dar alanlarda kısa ve ileri - geri hareketlerle silmek çok daha güvenli bir yöntem olacak. Yön değiştirmen gerektiğinde sadece belini çevirme. Philips OneUp Elektrikli Mop sana destek olacak! Kolay dönen başlığı, kirli suyu emen teknolojisi ve kablosuz yapısı, mop yapmayı daha hafif ve basitleştiriyor.

Mop yaparken tek koluna yüklenmek de bel ağrısını tetikler. Diğer kolun ne güne duruyor?



Bütün evi silerken sürekli baskın kolunu kullanmamaya dikkat et. Tek kola yüklenmek bir noktada sırtının tek tarafını yorar. Belli aralıklarla ellerinin pozisyonunu değiştirerek vücuduna binen yükü dengelemelisin. Denge her zaman önemlidir!

Zemini silmeden önce çok iyi süpürmek gerekiyor.

Yerde ufak tefek toz, kırıntı veya saç teli kaldığında mop zemine resmen yapışıp kalıyor. Sen de sürtünmeyi kırmak için farkında olmadan sapa daha sert abanıyorsun. Haliyle doğrudan beline vuruyor bu ekstra itme gücü. Baştan sağlam bir süpürme yapmak silme kısmını yarı yarıya hafifletir her zaman.

Mopun sapını boğarcasına sıkı kavramak da bedeni çok yoruyor. Sal biraz.



Mop yaparken elleri o kadar sıkınca gerginlik önce kollara, oradan omuzlara, en sonunda da dümdüz bele iniyor. Alete bütün gücünle asılmak yerine ellerini sadece yönlendirecek kadar rahat tutman gerekiyor. Biraz gevşemek iyidir sonuçta.

Bütün gün bilgisayar başında çalışmaktan zaten kilitlenen sırt kaslarını aniden ağır bir işe sokmak büyük risk taşıyor.



Temizliğe girişmeden önce ayaküstü bir iki dakika esnemeni tavsiye ediyoruz. Kasları fiziksel efora hazırlaman gerek. Ani tutulmaların da önüne geçersin böylece.