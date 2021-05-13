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Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı

13.05.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde hastanenin morg biriminde görevli imamın, kimliğini isteyen polislere "Ben devletin memuruyum, kimliğimi vermek zorunda değilim size. Gelin buraya öldüreceğim sizi" diyerek keserle saldırdığı ileri sürüldü.

Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı

Olay, 5 Mayıs saat 10.30 sıralarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri yürüttükleri bir soruşturma gereği morg görevlilerinin tespiti amacıyla hastane morguna geldi. Görevli polis memuru M.K. ve A.A., morgda görevli imam B.A.’nın kimliğini istedi.

"GELİN BURAYA, ÖLDÜRECEĞİM SİZİ"

Bunun üzerine B.A.’nın ‘Ben devletin memuruyum, kimliğimi vermek zorunda değilim size. Siz kimsiniz, defolun gidin buradan. Kimliğimi vermiyorum’ diyerek bağırmaya başladığı, morg içerisindeki bir odadan eline aldığı keserle ‘Gelin buraya öldüreceğim sizi’ diyerek tehditler savurduğu ve hakaretler ettiği, ardından ise elindeki keseri polis ekiplerine doğru savurduğu ileri sürüldü.

POLİSLERLE İMAM ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Morgda bulunan hastanede görevli işçi H.D. araya girerek keserli saldırganı sakinleştirmek isterken, keseri almak isteyen polisler ile imam arasında arbede çıktı. Arbede esnasında B.A.'nın keserle ekiplere vurmaya çalıştığı sırada morg görevlisi B.A. adlı kadının saldırganın elinden keseri alarak başka bir odaya götürüp sakladığı iddia edildi.

"SİZ YALANCISINIZ"

B.A.’dan odaya götürdüğü keser istenildiğinde ise ‘Keser yok, siz yalancısınız, yalan konuşuyorsunuz’ diyip bir sopa getirerek saldırganın elinden sopayı aldığını söylediği, adrese gelen destek ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda B.A.’nın keseri ekiplere teslim ettiği öğrenildi.

Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürülürken, ifade işlemlerinin ardından saldırgan imam B.A.’nın adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Suç unsurunu saklamaya çalışan diğer görevli emniyetten serbest bırakılırken B.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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polis İzmir
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