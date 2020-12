Mortal Kombat filmi için geri sayım başladı! Vizyon tarihi belli oldu

Mortal Kombat filmiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sevilen oyunun film uyarlaması 16 Nisan 2021 tarihinde vizyondaki yerini alacak. Mortal Kombat filminin vizyon tarihi Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM