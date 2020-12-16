Mortal Kombat filmi için geri sayım başladı! Vizyon tarihi belli oldu

Mortal Kombat filmiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sevilen oyunun film uyarlaması 16 Nisan 2021 tarihinde vizyondaki yerini alacak. Mortal Kombat filminin vizyon tarihi Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020

24 YIL SONRA YENİDEN MORTAL KOMBAT

Mortal Kombat son olarak 1997 yılında filme uyarlanmıştı. Güney Avustralya topraklarında geçecek olan filmin konusu ve kronolojideki yerine dair henüz bir detay verilmiş değil. Ancak projenin başında James Wan ve Todd Garner dışında Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear ve Sean Robins gibi önemli isimler de bulunuyor. Yönetmen Simon McQuoid iken senaryo ise Greg Russo’ya emanet.



