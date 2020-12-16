Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Mortal Kombat filmi için geri sayım başladı! Vizyon tarihi belli oldu

Mortal Kombat filmi için geri sayım başladı! Vizyon tarihi belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 16.12.2020 12:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mortal Kombat filmi için geri sayım başladı! Vizyon tarihi belli oldu

Sevilen oyun Mortal Kombat’ın yeni film uyarlaması için vizyon tarihi belli oldu. Birkaç kez ertelenen film için Twitter’dan yapılan duyuruya göre Mortal Kombat 16 Nisan 2021 tarihinde sinemalarda olacak.

Mortal Kombat filmiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sevilen oyunun film uyarlaması 16 Nisan 2021 tarihinde vizyondaki yerini alacak. Mortal Kombat filminin vizyon tarihi Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

24 YIL SONRA YENİDEN MORTAL KOMBAT

Mortal Kombat son olarak 1997 yılında filme uyarlanmıştı. Güney Avustralya topraklarında geçecek olan filmin konusu ve kronolojideki yerine dair henüz bir detay verilmiş değil. Ancak projenin başında James Wan ve Todd Garner dışında Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear ve Sean Robins gibi önemli isimler de bulunuyor. Yönetmen Simon McQuoid iken senaryo ise Greg Russo’ya emanet.

Tahmin bile edemezsiniz! Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson favori sahnesini açıkladıTahmin bile edemezsiniz! Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson favori sahnesini açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince... Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...
Daredevil umudu tükenmedi!Daredevil umudu tükenmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise: 'S...r olup gidersin'

Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise: 'S...r olup gidersin'

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Diğer Haberler

Olay yaratan iddia: Brie Larson, Captain Marvel 2'den kovuldu mu?

İpler gerildi! Marvel’dan kovuldu mu?

Programı bitince filme sardı! Kourtney Kardashian oyuncu olma yolunda

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Harry Potter kalesinde işe başlayacak 'stajyer sihirbazlar' aranıyor

Stajyer sihirbazlar aranıyor

George Clooney, James Bond rolü için Idris Elba’yı işaret etti

James Bond rolü için onu işaret etti

Olay yaratan kararı yeniden gündeme geliyor! Muhammed Ali’nin vicdani ret kararı film oluyor

Muhammed Ali'nin olay yaratan kararı yeniden gündeme geliyor

Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise ateş püskürdü

Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise: 'S...r olup gidersin'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.