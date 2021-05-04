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Motorola One Hyper güncellemeyi kaptı

04.05.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorola, geçen ay Brezilya’dan başlayarak Motorola One Hyper için Android 11’i piyasaya sürmeye başladı. Şimdi şirket, ABD’de Snapdragon 675 ile çalışan akıllı telefon için Android’in en son sürümünü yayınladı.

Motorola One Hyper güncellemeyi kaptı

Android 11, cihazın varyantları için kullanıma sunuluyor ve RPF31.Q1-21-20-1 yapı numarasıyla geliyor. Güncellemenin ayrıntılı bir değişiklik günlüğü mevcut değil, ancak sohbet balonları ve tek seferlik izinler dahil olmak üzere mevcut Android 11 özelliklerini bekleyebilirsiniz. Her güncelleme gibi bu da bölgesel olarak yayınlandığından yakında diğer bölgelere de gelmeye başlayacaktır. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar, Yazılım ve Güncelleme kısmına bakabilirsiniz.

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MOTOROLA ONE HYPER'IN ÖZELLİKLERİ

Cihaz 6.5 inçlik, FHD+ çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. Motorola One Hyper’ın ismi, telefonun hızlı şarj desteğinden geliyor. Teknoloji devi, bu telefonda 45 watt hızlı şarj desteği sunuyor ve bu şarj teknolojisine de “Hyper Şarj” diyor. Motorola One Hyper, Snapdragon 675 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla da destekleniyor.

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Telefonun sahip olduğu batarya ise 4.000 mAh büyüklüğünde ve One Hyper, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun arka kısmında ise 64 MP çözünürlüğündeki bir ana arka kamera ve bu arka kameraya eşlik eden 8 MP çözünürlüğündeki 118 derecelik bir ultra geniş açılı sensör bulunuyor. One Hyper’ın fiyatı ise 399 dolar (yaklaşık 2.300 TL ).

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akıllı telefon
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