HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da yol ortasından dönen hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesi Bey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa E, hafif ticari aracını Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı’nda yol kenarına park etti. Daha sonra aracına binen Mustafa E., ters istikamete gitmek için yolun ortasından dönmek istedi. Bu arada Mıdık Mahallesi yönüne giden Sabit Şekercioğlu yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sabit Şekercioğlu motosikletten fırlayıp yere düştü. Kanlar içinde kalan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, diğer sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan sürücü toprağa verildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
İstanbul'da yine aynı manzara! Şehri birbirine kattılarİstanbul'da yine aynı manzara! Şehri birbirine kattılar
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
1/
Anahtar Kelimeler:
adana Kaza Motosiklet

En Çok Okunan Haberler

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

İdlib'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit düştü

İdlib'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit düştü

TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Ne niyetimiz ne de planımız var

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Ne niyetimiz ne de planımız var

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Diğer Haberler
PKK'lı bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Flaş gelişme! Teslim oldu

Regaip Kandili mesajları 2020: Kısa, uzun ve resimli mesajlar

En güzel regaip kandili mesajları

Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yok

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

İstanbul'da yine aynı manzara! Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar

İstanbul'da yine aynı manzara! Şehri birbirine kattılar

Şans Topu sonuçları 26 Şubat: 4 talihli 4 köşe!

4 talihli 4 köşe oldu!

Sayısal Loto sonuçları 26 Şubat: 1.2 milyon TL'lik devir

1.2 milyon TL'lik devir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.