HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Acı haberi MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 1 asker şehit oldu

07.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafında düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Acı haberi MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için bakanlığın Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

FBFs1svXMAAdrpw

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit olduİçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
Çörek otu eken çiftçinin elektrik gideri yüzde 70 azaldıÇörek otu eken çiftçinin elektrik gideri yüzde 70 azaldı
Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.