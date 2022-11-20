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  4. MSB'den 'Pençe-Kılıç' paylaşımı! Yeni görüntüleri yayınladılar

MSB'den 'Pençe-Kılıç' paylaşımı! Yeni görüntüleri yayınladılar

20.11.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Türk savaş uçaklarının terör hedeflerini vurduğu anlar yer aldı. Paylaşımda, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nın görüntülerini paylaştı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki görüntülerde, Türk savaş uçaklarının havalanma ve terör hedeflerini vurma anlarına yer verildi. (AA)

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