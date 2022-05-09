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  4. MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

09.05.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

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Milli Savunma Bakanlığı
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