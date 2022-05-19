MSB duyurdu! 23 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Mehmetçik PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara göre toplamda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

"ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK"

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

"TERÖRİSTLE MÜCADELE ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Bakanlık daha sonraki açıklamasında ise Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

