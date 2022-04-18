MSB paylaştı! Pençe-Kilit Operasyonunda yeni görüntüler

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde bugün Pençe-Kilit Operasyonu başlatıldı. Havadan ve karadan yürütülen operasyonla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüler paylaştı.

"GENİŞ ÇAPLI SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİNDE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ"

Gece saatlerinde Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada PKK/KCK terör örgütünün geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiğini belirtti.

BAKAN AKAR: HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

MSB operasyona ilişkin yeni görüntüleri paylaştı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vurulurken Bordo Bereliler ve Komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi" ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vurulurken Bordo Bereliler ve Komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi. #MSB pic.twitter.com/l4Odpq2fx8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2022

OBÜSLER TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

Hakkari'nin sınırın sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde de hareketlilik yaşandı. Derecik’te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alındı. Hareketlilik sabaha kadar sürerken, top ve uçak sesleri Derecik ile Çukurca’dan da duyuldu.





