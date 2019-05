MTV Film ve Televizyon Ödülleri adayları belli oldu

Zachary Levi'nin de en iyi kahraman ve en iyi komedi performansı dalında aday olduğu ödüllerin tüm aday listesi şöyle:

En İyi Film



Avengers: Endgame

BlacKkKlansman

Spider-Man: Into the Spider-Verse

To All the Boys I've Loved Before

Us

En İyi Dizi



Big Mouth

Game of Thrones

Riverdale

Schitt's Creek

The Haunting of Hill House

En İyi Performans (Film)



Amandla Stenberg (Starr Carter) – The Hate U Give

Lady Gaga (Ally) – A Star is Born

Lupita Nyong’o (Red) – Us

Rami Malek (Freddie Mercury) – Bohemian Rhapsody

Sandra Bullock (Malorie) – Bird Box

En İyi Performans (Dizi)



Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – The Handmaid's Tale

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – Game of Thrones

Gina Rodriguez (Jane Villanueva) – Jane the Virgin

Jason Mitchell (Brandon) – The Chi

Kiernan Shipka (Sabrina Spellman) – Chilling Adventures of Sabrina

En İyi Kahraman



Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel) – Captain Marvel

John David Washington (Ron Stallworth) – BlacKkKlansman

Maisie Williams (Arya Stark) – Game of Thrones

Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) – Avengers: Endgame

Zachary Levi (Billy Batson/Shazam) – Shazam!