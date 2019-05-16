MTV Film ve Televizyon Ödülleri adayları belli oldu

Zachary Levi'nin de en iyi kahraman ve en iyi komedi performansı dalında aday olduğu ödüllerin tüm aday listesi şöyle:
En İyi Film
Avengers: Endgame
BlacKkKlansman
Spider-Man: Into the Spider-Verse
To All the Boys I've Loved Before
Us
En İyi Dizi
Big Mouth
Game of Thrones
Riverdale
Schitt's Creek
The Haunting of Hill House
En İyi Performans (Film)
Amandla Stenberg (Starr Carter) – The Hate U Give
Lady Gaga (Ally) – A Star is Born
Lupita Nyong’o (Red) – Us
Rami Malek (Freddie Mercury) – Bohemian Rhapsody
Sandra Bullock (Malorie) – Bird Box
En İyi Performans (Dizi)
Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – The Handmaid's Tale
Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – Game of Thrones
Gina Rodriguez (Jane Villanueva) – Jane the Virgin
Jason Mitchell (Brandon) – The Chi
Kiernan Shipka (Sabrina Spellman) – Chilling Adventures of Sabrina
En İyi Kahraman
Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel) – Captain Marvel
John David Washington (Ron Stallworth) – BlacKkKlansman
Maisie Williams (Arya Stark) – Game of Thrones
Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) – Avengers: Endgame
Zachary Levi (Billy Batson/Shazam) – Shazam!
En İyi Kötü Karakter
Jodie Comer (Villanelle) – Killing Eve
Joseph Fiennes (Commander Fred Waterford) – The Handmaid's Tale
Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Endgame
Lupita Nyong’o (Red) – Us
Penn Badgley (Joe Goldberg) – You
En İyi Öpüşme Sahnesi
Camila Mendes & Charles Melton (Veronica Lodge & Reggie Mantle) – Riverdale
Jason Momoa & Amber Heard (Aquaman & Mera) – Aquaman
Ncuti Gatwa & Connor Swindells (Eric Effiong & Adam Groff) – Sex Education
Noah Centineo & Lana Condor (Peter Kavinsky & Lara Jean) – To All the Boys I've Loved Before
Tom Hardy & Michelle Williams (Eddie Brock/Venom & Anne Weying) – Venom
En İyi Komedi Performansı
Awkwafina (Peik Lin Goh) – Crazy Rich Asians
Dan Levy (David Rose) – Schitt's Creek
John Mulaney (Andrew Glouberman) – Big Mouth
Marsai Martin (Little Jordan Sanders) – Little
Zachary Levi (Billy Batson/Shazam) – Shazam!
En İyi Rol Çalan Karakter
Awkwafina (Peik Lin Goh) – Crazy Rich Asians
Haley Lu Richardson (Stella) – Five Feet Apart
Mj Rodriguez (Blanca Rodriguez) – Pose
Ncuti Gatwa (Eric Effiong) – Sex Education
Noah Centineo (Peter Kavinsky) – To All the Boys I've Loved Before
En İyi Dövüş Sahnesi
Avengers: Endgame – Captain America vs. Thanos
Captain Marvel – Captain Marvel vs. Minn-Erva
Game of Thrones – Arya Stark vs. the White Walkers
RBG – Ruth Bader Ginsburg vs. Inequality
WWE Wrestlemania – Becky Lynch vs. Ronda Rousey vs. Charlotte Flair
En İyi Korku Performansı
Alex Wolff (Peter) – Hereditary
Linda Cardellini (Anna Tate-Garcia) – The Curse of La Llorona
Rhian Rees (Dana Haines) – Halloween
Sandra Bullock (Malorie) – Bird Box
Victoria Pedretti (Nell Crain) – The Haunting of Hill House
En İyi Belgesel
At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal
McQueen
Minding the Gap
RBG
Surviving R. Kelly
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