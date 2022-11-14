MTV Ödül Gecesi'nde Bebe Rexha'yı görenlerin ağzı açık kaldı

MTV Avrupa Müzik Ödülleri Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapıldı. MTV EMA 2022'de Taylor Swift 4 ödülün sahibi oldu. Gecede Nicki Minaj, "Super Freaky Girl" ile "En İyi Hip Hop" ve "En İyi Şarkı" ödüllerini alırken, Harry Styles "En İyi Canlı Performans" ve "En İyi İngiliz ve İrlandalı Sanatçı" ödüllerini kazandı.

Geceye ünlüler akın etti. Kırmızı halı için ilginç seçim yapanlardan biri Bebe Rexha idi.

Sarışın güzel, baştan aşağı kadife tulumunu, ince belini sergilemek için bir korse paneliyle eşleştirdi. Bu tuhaf kıyafetle kırmızı halıda fark yaratan şarkıcıya bir bakan bir daha baktı.