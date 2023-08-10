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Mucize besin: Kansere karşı zırh gibi etkili! Kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor

10.08.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklardan korunmak sağlıklı beslenme ve egzersizlerden geçiyor. Etkili beslenmenin yanında bize şifa veren yararlı besinleri tüketmek de oldukça faydalı olacaktır. Geçmişten günümüze şifa niyetine kullanılan çörek otu hem doğal haliyle hem de çörek otu yağı olarak kullanılıyor. Genellikle hamur işlerinin üzerine serpilen bu doğal besinin hastalıklara karşı etkilerini duyanlar şaşırıyor. İşte kansere karşı mucize etkileriyle de bilinen çörek otunun saymakla bitmeyen faydaları...

Mucize besin: Kansere karşı zırh gibi etkili! Kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor

Zengin besin kaynaklarından biri olan çörek otu kalsiyum, demir, çinko, bakır, tiamin, niasin, fosfor ve folik asit içerir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan çörek otunun, bağışıklık sisteminden mide sindirim sorunlarını gidermeye kadar pek çok faydası vardır. Çörek otunun faydalarını duyanlar doğruca markete koşuyor. İşte çörek otunun duyunca şaşıracağınız her derde deva faydaları!

KANSERE KARŞI ETKİLERİ KANITLANDI

Çörek otunun, yapılan bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen ön verilerle kanser tedavisinde ne kadar önemli olduğu tespit edilmiş, daha da önemlisi çörek otunun kanser oluşumunu da önlediğine dair bilimsel veriler çalışmalarda gösterilmiştir. Çörek otu kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.

çörek otuu

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Çörek otu takviyesi alan Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde düşüş olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Çörek otu yağındaki antioksidanların kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtilirken, düzenli kan şekeri seviyesinin de ideal kiloyu korumada etkili olduğu bilinir. Kan şekeri seviyesini dengede tutmak sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. Düzensiz kan şekeri seviyeleri kalp ve böbrek hastalığı riskini artırabilir. Kısa vadede ise enerjinizi ve ruh halinizi etkileyebilir.

çörek otu ve çörek otu yağı

KOLESTEROLU DÜŞÜRMEDE ETKİLİ

Bazı araştırmalar, çörek otu yağının kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu iddia yine antioksidanlara dayandırılmıştır.

çörek otu

ÇÖREK OTUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI

  • Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.
  • Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.
  • Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.
  • Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.
  • Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.
  • Yine KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

çörek otu besin

  • Sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçlar verdiği belirtilir.
  • Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.
  • Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğu beklemek doğru değildir.
  • Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.
  • Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özellikle gösterebilir.
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