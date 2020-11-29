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Mucize Doktor'a flaş transfer! Mucize Doktor'un Ezo'su Ezgi Asaroğlu oldu

29.11.2020 20:44 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor'a flaş transfer! Mucize Doktor'un Ezo'su Ezgi Asaroğlu oldu

Fox TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Genç oyuncu Ezgi Asaroğlu sevilen diziye Tamer Ölmez'in canlandırdığı Ali Vefa karakterine komşusu Ezo olarak katıldı.

Tamer Ölmez'in Ali Vefa karakteri ile başrolünde olduğu Fox Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Perşembe akşamları ilgi ile takip edilen dizide bir süredir Ezo karakteri için isim arayışı vardı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen Ezo karakteri için Ezgi Asaroğlu ile anlaşıldığı ortaya çıktı. Genç oyuncu dizide Ali Vefa'nın komşusu olarak yer alacak.

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Taner Ölmez’in başrolünde olduğu dizinin kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan gibi oyuncular yer alıyor.


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