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Mucize olay! İki rahmi iki vajinası olan kadın ikiz doğurdu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uterus didelphys (çift rahim) adı verilen ender bir rahatsızlığı olan bir anne, tüm olmaz denilenleri başardı ve iki rahim içinde birer tane olmak üzere ikiz dünyaya getirdi.

Mucize olay! İki rahmi iki vajinası olan kadın ikiz doğurdu

Mucize olay ABD'nin Connecticut eyaletinde gerçekleşti. 31 yaşındaki Ashley Calo biri kız biri erkek iki bebek dünyaya getirdi. Buraya kadar her şey normal... İşin şaşırtan tarafı Ashley'in iki tane rahmi, iki tane rahim ağzı ve iki tane vajinası olması.

Çift rahmi olan birinin ikizleri olması için, her rahimde bir yumurta olmak üzere iki ayrı yumurtayı tutmak için iki ayrı sperm gerekir.

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50 MİLYONDA 1 GÖRÜLÜYOR

Ashley, yaşadığı mucizevi durumu şöyle anlatıyor: 'Hamile olduğumu öğrendiğimde sekiz haftalık hamileydim. Çift rahime sahip olduğumu doktora söyledim çünkü bir tane boş bir rahim görecekti. Sonra bana ikizlerim olduğunu ve bunun her iki rahimde de büyüdüğünü söyledi. Kocam ve ben şok olduk, çenelerimiz yere düştü. Yaklaşık iki hafta boyunca inanamadım. O kadar nadir ki, bunun benim başıma gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Bunun olma ihtimalinin 50 milyonda 1 olduğu söylendi. Doktorum, bunu 30 yıllık tıp pratiğinde ilk kez gördüğünü söyledi.'

Şu anda altı aylık olan ikizler Zoey ve Parker, Nisan 2020'de 2 kilo 891 gram dünyaya geldiler. Çiftin bir de kızları bulunuyor.

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ÇİFT RAHİM NEDİR?

Uterus didelphys, genellikle herhangi bir semptoma neden olmayan ve kişinin iki rahim, iki rahim ağzı ve bazı durumlarda iki vajina ile doğduğu anlamına gelen bir durumdur. Ashley ilk olarak, gençken böbrek enfeksiyonu için ultrason geçirdikten sonra iki rahmi olduğunu öğrenmişti.

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