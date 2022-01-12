Mucizesini Harvard Üniversitesi açıkladı: Zeytinyağı yemek kanserden ve kalp hastalıklarından koruyor

Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı ile ilgili Harvard Üniversitesi yeni bir çalışma yayımladı. Yaklaşık 30 yıldır süren ve 90 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmada, margarin, tereyağı veya diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı kullanmanın kanser, kalp ve solunum yolu hastalıklarının yanı sıra bunama nedeniyle hayatını kaybetmeye karşı koruma sağladığı belirtildi.

ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Çalışmanın baş yazarı Harvard Chan Halk Sağlığı Okulu kıdemli araştırma bilimcisi Marta Guasch-Ferre, 2 çay kaşığı (10 gram) margarin, tereyağı, mayonez veya süt yağını aynı miktarda zeytinyağı ile değiştiren erkek ve kadınların, çok az zeytinyağı tüketen veya hiç zeytinyağı tüketmeyen kişilere göre genel ölüm riskinin yüzde 34'e kadar daha düşük olduğunu vurguladı.

İLK UZUN VADELİ ÇALIŞMA

Guasch-Ferre, önceki çalışmaların zeytinyağı tüketiminin daha yüksek olduğu Avrupa ve özellikle Akdeniz ülkelerinde gerçekleştiğinin altını çizerken, "Bu, Amerikan nüfusunda zeytinyağı ve ölüm oranı üzerine yürütülen 30 yıla kadar takip edilen ve 90 binden fazla katılımcıyı içeren ilk uzun vadeli çalışmadır” diye konuştu.

KANSERE KARŞI ETKİLİ

Ntv’nin haberine göre; İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nde epidemiyoloji doçenti olan Susanna Larsson araştırma ile yaptığı açıklamada, “En yüksek düzeyde zeytinyağı tükettiğini bildiren kişilerin kalp rahatsızlıklarından ölme riski yüzde 19, kanserden ölme riski yüzde 17, nörodejeneratif hastalıktan ölme riski yüzde 29 ve ölüm riski yüzde 18 daha düşüktü” derken, doymuş yağlar yerine zeytinyağını hiç veya nadiren tüketenlerle karşılaştırıldığında solunum yolu hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Zeytinyağı üzerine yapılan araştırma, Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlandı.

