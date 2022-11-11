Playboy modeli Kelsey Turner, kirasını ödemediği için 71 yaşındaki sevgilisini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

Playboy dergilerine verdiği pozlarla bir döneme damga vuran Kelsey Turner, 2019 yılında 71 yaşındaki çocuk psikiyatristi sevgilisi Thomas Kirk Burchard’ı öldürme suçundan tutuklanmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Kelsey Turner’ın çıkartıldığı mahkemede yıllar sonra cinayetin detaylarına ilişkin olarak yeni deliller ortaya çıktı. Polisler, Burchard'ın Mart 2019'da Las Vegas'ta bir arabanın bagajında vahşice dövüldükten sonra ölü bulunduğunu söyledi. Arabanın camı bir taşla kırılmıştı ve Burchard, kafasına aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybetmişti.

BİNLERCE DOLARLIK MASRAFLARINI ÖDÜYORDU

Las Vegas Review-Journal'ın bildirdiğine göre, Burchard’ın Turner’ın Las Vegas’taki evinin kirasını ödediği, arabasını aldığı ve faturalarını ödediği açıklandı. 71 yaşındaki adamın genç sevgilisi için ilişkileri boyunca 300 bin dolarlık (yaklaşık 5 milyon 562 bin TL) masraf yaptığı belirtildi. Olayı araştıran yetkililer ikilinin arasında başlayan tartışmanın Turner’ın 3 bin 300 dolarlık (yaklaşık 59 bin 329 TL) kirasını ödememesi üzerine çıktığını ifade etti.

Turner’ın şimdi 10 ila 25 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Polis, kararın 10 Ocak 2023 yılında duyurulacağını belirtti.