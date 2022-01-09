Müdireye yakalanan öğretmenin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü! "Yakalanmasaydık iyiydi..."

Bir öğretmenin öğrencilerine okul bahçesinde şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Videonun çok paylaşılmasının sebebi ise şarkı söylerken okul müdiresine yakalanması oldu.

ÖĞRENCİLERE "SÖYLEMEYİN" İŞARETİ YAPTI

Tören için kurulan mikrofonun başına geçen öğretmen Yonca Evcimik'in "Bandıra bandıra ye beni" şarkısını söyledi. Öğrenciler öğretmenlerinin şarkılarıyla eğlenirken arkadan sessizce okulun müdiresi geldi. Öğrencilerine "söylemeyin" işareti yapan müdirenin gelmesiyle beraber öğrenciler kahkahalara boğuldu. Arkasında müdire olduğunu fark etmeyen öğretmenin performansı daha da artınca ortaya çok eğlenceli görüntüler çıktı. Görüntüler sosyal medyada, "Sonunda müdüre hanıma yakalanmasaydık iyiydi." notuyla paylaşıldı.

