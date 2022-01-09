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  4. Müdireye yakalanan öğretmenin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü! "Yakalanmasaydık iyiydi..."

Müdireye yakalanan öğretmenin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü! "Yakalanmasaydık iyiydi..."

09.01.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya, şarkı söylerken yakalanan öğretmeni konuşuyor. Bir öğretmen bahçede mikrofonu alıp öğrencilerine "Bandıra bandıra ye beni" şarkısını söyledi. Arkadan sessizce gelen müdireyi fark etmeyen öğretmenin sempatik tavırları sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

Bir öğretmenin öğrencilerine okul bahçesinde şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Videonun çok paylaşılmasının sebebi ise şarkı söylerken okul müdiresine yakalanması oldu.

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ÖĞRENCİLERE "SÖYLEMEYİN" İŞARETİ YAPTI

Tören için kurulan mikrofonun başına geçen öğretmen Yonca Evcimik'in "Bandıra bandıra ye beni" şarkısını söyledi. Öğrenciler öğretmenlerinin şarkılarıyla eğlenirken arkadan sessizce okulun müdiresi geldi. Öğrencilerine "söylemeyin" işareti yapan müdirenin gelmesiyle beraber öğrenciler kahkahalara boğuldu. Arkasında müdire olduğunu fark etmeyen öğretmenin performansı daha da artınca ortaya çok eğlenceli görüntüler çıktı. Görüntüler sosyal medyada, "Sonunda müdüre hanıma yakalanmasaydık iyiydi." notuyla paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Öğretmen
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